شباب الأهلي يفوز على الدحيل ويتوج بطلاً لدرع السوبر "الإماراتي – القطري"

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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توج شباب الأهلي بطلاً للنسخة الأولى من درع السوبر "الإماراتي – القطري" لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الدحيل 2-1، في مباراتهما على ملعب إستاد راشد بدبي مساء اليوم، وذلك بعدما تقدم الدحيل بهدف كوتينهو في الدقيقة 36، وتعادل شباب الأهلي بهدف لوكا في الدقيقة 55، ثم سجل إيغور جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ودق شباب الأهلي، جرس إنذار الخطورة مبكراً بضربة رأسية من إيغور جيسوس بعد ركلة ركنية ومرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 6، وخرج حارس الدحيل شهاب الليثي في التوقيت المناسب بالدقيقة 7، وأمسك الكرة ليحرم إيغور من فرصة انفراد خطيرة، وبدأ بعدها الدحيل في تهدئة اللعب وامتصاص حماس لاعبي شباب الأهلي، مع الانتشار الجيد والسيطرة على وسط الملعب، وساعده تراجع دفاعي من "فرسان دبي".

وحاول شباب الأهلي، اللعب على المساحات الخالية في دفاعات الدحيل المندفع هجومياً دون تشكيل أدنى خطورة على مرمى حارس "الفرسان" عادل أبوبكر، وأجرى الدحيل تغيير اضطراري بخروج إسماعيل محمد للإصابة في الدقيقة 26، ونزول البديل تحسين محمد، وعاد شباب الأهلي إلى أفضلية السيطرة، ولعب تمريرات خلف المدافعين، ومرر مؤنس دبور كرة أرضية على حدود منطقة الجزاء، وسددها بالا عالية في الدقيقة 27، وفي الدقيقة التالية، لحق دفاع الدحيل بتمريرة من دبور، وحولها إلى ركنية، وأنقذ حارس الدحيل تسديدة من دبور في الدقيقة 29، بعدما اصطدمت بالمدافع وغيرت اتجاهها، وكادت أن تخدع شهاب.

وفاجئ كوتينهو الجميع بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 36، مسجلاً هدفاً للدحيل في أول فرصة حقيقة للفريق القطري، والذي ضغط وشكل خطورة مستفيدا من ارتباك دفاعات شباب الأهلي، والذي استرد السيطرة في آخر 5 دقائق واستبسل الفريق القطري في الدفاع عن مرماه، وتألق حارسه شهاب في التصدي لفرصة من مؤنس دبور في الدقيقة 44، ليحافظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول، والذي أنتهى لمصلحة الدحيل بهدف دون مقابل.

وبدأ الدحيل الشوط الثاني بشكل هجومي جيد، وأنقذ عادل أبوبكر حارس شباب الأهلي، مرماه من فرصة هدف ثانٍ للدحيل في الدقيقة 47، بتصديه لكرة تحسين محمد، ثم عاد وتصدى لتسديدة قوية وبعيدة من المعز علي في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل شباب الأهلي من كرة ثابتة في الدقيقة 55، عندما لعبت ركلة حرة من الجانب الأيسر، وسط الدفاعات، وقابلها لوكا برأسية قوية في شباك الدحيل، وأرتفع رتم المباراة مع محاولات هجومية متبادلة من الفريقين، وتألق أبوبكر مجدداً وتصدى لتسديدة من كوتينهو في الدقيقة 76.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه شباب الأهلي، لإجراء تغيير في مركز حراسة المرمى للعب ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، مع اقتراب الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، خطف إيغور جيسوس، الهدف الثاني والفوز ل"فرسان دبي"، برأسية قوية بعد ركلة حرة لعبت ساقطة خلف مدافعي الدحيل، ليحسم شباب الأهلي المباراة في وقتها الأصلي، ويتوج بدرع السوبر "الإماراتي – القطري"، بعدما توج العربي القطري بلقب النسخة الأولى من كأس السوبر "القطري – الإماراتي" مساء أمس، وذلك على حساب الشارقة، بعد أن فاز بهدف وحيد في اللقاء الذي أقيم في إستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

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