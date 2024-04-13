لجنة المسابقات تحذف مباريات الرمس من دوري الدرجة الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قامت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بحذف جميع مباريات فريق الرمس المتبقية من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، من الموقع الرسمي للاتحاد على شبكة الإنترنت، ما يؤكد صحة المعلومات التي تواترت قبل أيام بانسحاب فريق الرمس من الدوري بسبب الضائقة المالية، وربما يؤدي الانسحاب إلى إحداث ربكة بالبطولة.

وكان مقرراً أن يواجه الرمس، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط، فريق الحمرية، يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة 27 من عمر الدوري، لكن لجنة المسابقات قامت بنشر جدول المباريات من دون التطرق للقاء الرمس والحمرية.

وكانت إدارة نادي الرمس لوحت في يناير الماضي بانسحاب النادي من دوري الدرجة الأولى، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي، لكن ساهمت تحركات إدارة اتحاد الكرة ووعده بالدعم، في إرجاء فكرة الانسحاب إلى ما بعد نهاية الموسم، ليتفاجأ الشارع الرياضي بعدم استمرار الفريق في دوري «الهواة»، في انتظار الإعلان الرسمي من قبل إدارة اتحاد كرة القدم، ومن إدارة النادي، عن القرار الأخير.

الجدير بالذكر أن الرمس يحتل المركز السابع عشر الأخير في دوري الدرجة الأولى، برصيد 10 نقاط من 25 مباراة، فاز في 3 منها وتعادل في مباراة، مع تلقيه الهزيمة في 20 مباراة، وولج شباك الفريق69 هدفاً، وسجل لاعبوه 25 هدفاً.

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