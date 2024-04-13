4 حكام من الإمارات يشاركون في كأس آسيا تحت 23 سنة

المصدر: دبي - البيان

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اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 4 حكام من الإمارات للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من 15 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.

وهم يحيى الملا وأحمد عيسى درويش (ساحة)، وياسر سبيل (مساعد) ومحمد عبيد خادم (حكم فيديو).

وجاء الاختيار بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الحكام خلال مشاركتهم في إدارة مختلف المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

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