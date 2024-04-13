العربي بطل كأس السوبر الإماراتي القطري

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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فاز العربي القطري بكأس السوبر الإماراتي القطري في نسخته الأولى بفوزه، أمس، على ضيفه الشارقة 1 - 0 في المباراة التي أقيمت باستاد الثمامة، وسجل يوسف المساكني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

وانتهى الشوط الاول سلبياً رغم الفرص العديدة للفريقين . وزادت الإثارة وتبادل الفرص في الشوط الثاني حتى نجح يوسف المساكني في التسجيل للعربي في الدقيقة 58 من تمريرة رافاييل، وتهيأت فرصة التعديل للشارقة من فرصة صنعها بيانيتش إلى كايو لوكاس ولكن الأخير تأخر في التسديد، في الدقيقة 62، ثم فرصة جديدة للشارقة من تسديدة موسى ماريجا أنقذها الحارس جاسم الهيل.

وتوقفت المباراة 5 دقائق عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة «ق 90+5» نتيجة عرقلة البديل تيغالي من فيراتي وطرد الأخير بالإنذار الثاني، ولكنه ألغى قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وامتد الوقت البديل للشوط الثاني 17 دقيقة دون تغير في النتيحة.

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