الإمارات تكتب شهادة نجاح «سوبر سعودي» استثنائي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

من جديد كتبت الإمارات «شهادة النجاح» للأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها على أرضها بعد التنظيم الرائع الذي قدمته أبوظبي لبطولة كأس السوبر السعودي التي أقيمت في العاصمة بمشاركة أندية الهلال والاتحاد والنصر والوحدة، وتوج بلقبها «الزعيم السعودي» على حساب «النمور» بعد الفوز في المباراة النهائية على إستاد محمد بن زايد بأربعة أهداف مقابل هدف.

شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، يؤكد نجاحها، والمكانة المتميزة للعاصمة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة، وعاصمة للرياضة العالمية، حيث قدمت «الإبهار» عنواناً لنسخة استثنائية لكأس السوبر السعودي، لينضم إلى سلسلة بطولات السوبر التي استضافتها في السنوات الأخيرة بعد نجاح السوبر المصري والسوبر السوداني والسوبر الأرجنتيني، إلى جانب النجاح السابق باستضافة كأس العالم للأندية وجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 وغيرها.

وحفلت بطولة كأس السوبر السعودي بالحضور الجماهيري المميز الذي تخطى 60 ألف مشجع في 3 مباريات.

ونجح الهلال في التتويج بأول ألقابه في الموسم الحالي الذي يقدم خلاله مسيرة استثنائية، وينافس على أكثر من جبهة، وتأكيد تفوقه على نظيره اتحاد جدة للمباراة السادسة على التوالي هذا الموسم، رغم كتيبة النجوم في صفوف عميد الأندية السعودية التي تضم كريم بنزيما ونغولو كانتي وجوتا وعبد الرزاق حمد الله ورومارينهو.

وأضاف الهلال البطولة رقم 67 ، وعزز صدارته للمتوجين بكأس السوبر السعودي بوصوله إلى اللقب الرابع له في البطولة، وواصل مسيرته الرائعة بتحقيقه الانتصار الـ 34 على التوالي، وانفرد بالرقم القياسي كأول ناد في العالم يصل إلى هذا العدد من الانتصارات المتتالية.

ويتحول الهلال عقب الفوز بالسوبر السعودي إلى التركيز على المواجهة المرتقبة التي تجمعه بالعين يوم الثلاثاء المقبل بإستاد هزاع بن زايد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال على أهمية مواجهة العين المقبلة في دوري أبطال آسيا، وكشف عن طلب الهلال من الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراته مع أهلي جدة في الدوري السعودي والمقررة قبل مباراة الإياب أمام العين في دوري أبطال آسيا.

وأكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن النجاح الذي حققته كأس السوبر السعودي في الإمارات، يعزز رصيد النجاحات التي تحققها أبوظبي في تنظيم الأحداث الرياضية، وقال: حظيت البطولة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، ونبارك لفريق الهلال اللقب.

نشبت أزمة بين المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد وأحد المشجعين عقب انتهاء المباراة،وأفادت المتابعات أن الاشتباك كاد أن يتطور، ولكنه انتهى سريعاً بالتصالح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز