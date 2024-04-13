شباب الأهلي والدحيل.. طموح درع السوبر «الإماراتي القطري» الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يتطلع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي 2022 - 2023، إلى إضافة لقب جديد إلى خزينة إنجازاته عندما يستضيف في الثامنة والنصف من مساء اليوم بإستاد راشد فريق الدحيل بطل دوري النجوم القطري موسم 2022 - 2023 في مباراة درع السوبر «الإماراتي - القطري»، والتي تقام لأول مرة، وتحظى باهتمام إعلامي كبير.

ويسبق انطلاق المباراة، حفل استعراضي، يجسد قوة العلاقات بين البلدين، ويعزز أواصر الأخوة والمحبة، من خلال لوحة فنية متنوعة.

وأكمل الفريقان تحضيراتهما للقمة المرتقبة من خلال مشوار دوري المحترفين في الإمارات وقطر، إذ نجح شباب الأهلي، في تحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد في آخر 5 مباريات خاضها خلال عام 2024 في دوري أدنوك للمحترفين، وآخرها الفوز على الجزيرة 3 - 2، في الجولة 18، ويحتل الفريق، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

وفي المقابل، لعب الدحيل، 7 مباريات خلال 2024 في دوري نجوم قطر، وحقق الفوز في مباراتين ، وآخرها على السد 3 1-، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

استحق القطبان التنافس على لقب النسخة الأولى، بعدما حسم «فرسان دبي» لقب دوري الإمارات الموسم الماضي من الجولة 25 قبل الأخيرة، ووصل إلى لقبه الثامن وانفرد بوصافة أكثر الأندية فوزاً بالبطولة بعد العين المتصدر برصيد 14 لقباً. فيما انتظر الدحيل الذي وصل دبي أمس، بقائمة ضمت 21 لاعباً، حتى الجولة 22 الأخيرة لحسم درع الدوري القطري بالموسم الماضي، بفوزه على الشمال 5 - 2، وأنهى المسابقة برصيد 51 نقطة، ليضيف لقبه الثامن أيضاً.

مباراة صعبة

وأعرب الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، عن أمنيته بأن يكون وفريقه جزءاً من تاريخ كرة القدم بالدولة، بتحقيق لقب النسخة الأولى من درع السوبر «الإماراتي – القطري»، وقال : تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، والفريقان يسعيان لتحقيق الفوز باللقب وأتمنى، حضوراً جماهيرياً يتناسب وأهمية المباراة.

من جانبه، وجه عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، الدعوة إلى جماهير «فرسان دبي»، للحضور ودعم الفريق لتحقيق لقب النسخة الأولى من درع السوبر «الإماراتي - القطري»، مشيراً إلى أن ارتباط «فرسان دبي» دائماً بالنسخ الأولى من البطولات، ومنها كأس السوبر «الإماراتي – المغربي»، والتي حقق الفريق لقبها عام 2016، وتوقع أن تكون مواجهة اليوم، قمة كروية وجماهيرية، نظراً لما يمتلكه الفريقان من نجوم ، وأجهزة فنية على مستوى عالٍ.

قيادة فنية

ويقود الصربي ماركو نيكوليتش (44 عاماً)، شباب الأهلي منذ الأول من يوليو 2023، وهو ينشد التتويج بلقبه الثاني في مشواره مع الفريق هذا الموسم، والذي استهله بالفوز بكأس السوبر الإماراتي

فيما يقود الدحيل منذ 12 أكتوبر 2023، المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه (57 عاماً)، ويعتبر من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية،ولكنه لم يحقق النجاح المنتظر مع الدحيل في الدوري القطري حتى الآن.

يسبق المباراة إقامة العديد من الفعاليات الجماهيرية بداية من الساعة السابعة مساء اليوم في منطقة المشجعين تتضمن ألعاباً ترفيهية، مهارات رياضية وغيرها من الأنشطة.

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