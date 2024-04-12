بعثة «الأولمبي» تصل الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا

المصدر: الدوحة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة خلال الفترة من 15 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وتشمل قائمة منتخبنا 27 لاعباً سيتم تقليصها إلى 23 لاعباً قبل يوم من موعد المباراة الأولى حسب لائحة البطولة.

وضمت القائمة كلاً من: سلطان عادل، محمد البلوشي، ياسر حسن (اتحاد كلباء) راكان المنهالي، زايد الزعابي، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، أحمد فوزي (الجزيرة) حمد المقبالي، بدر ناصر، محمد عتيق، محمد المنصوري، حارب سهيل (شباب الأهلي)، عبدالله المنهالي، عبدالله أحمد (الوحدة)، فهد طارش (الإمارات) خميس المنصوري (بني ياس) محمد المازمي، سلطان البدواوي (حتا) خالد توحيد (الشارقة) عبدالله الحمادي (الظفرة) عبدالله عبدالعزيز (عجمان) سعيد سالم (الفجيرة) مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز (النصر)، أحمد مال الله (يونايتد).

ويلتحق لاعبو شباب الأهلي والشارقة بالبعثة بعد مباراتي كأس ودرع السوبر الإماراتي القطري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز