العربي بطلاً لكأس السوبر الإماراتي القطري بالفوز على الشارقة

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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حقق العربي كأس السوبر الإماراتي القطري في نسخته الأولى بعد فوزه بهدف يوسف المساكني على ضيفه الشارقة في المباراة التي اقيمت باستاد الثمامة، وسط أجواء احتفالية سبقت المباراة.

جاءت البداية قوية للشارقة وتهيأت له أول فرصة في أول دقيقة من خطأ للحارس جاسم الهيل الذي سدد في جسم لوان بيريرا ولكن الكرة ذهب جوار القائم، ثم فرصة ثانية للشارقة صنعها لوان إلى بيانيتش الذي سدد بين يدي الحارس جاسم الهيل.

وبدأ أول هجوم حقيقي حقيقي للعربي في الدقيقة 31 من علاء الدين بفرصة أنقذها ببراعة قلب الدفاع شاهين عبد الرحمن إلى ركنية ثم ضاعت الفرصة الثانية للعربي من وسيم قداري الذي حول ركنية برأسه في الزاوية البعيدة مرت جوار القائم وفي الدقيقة 36 فرصة ذهبية للعربي اهدرها رافاييل داخل الصندوق.

شهدت الدقيقة الأخيرة للشوط، إنقاذ بارع للحارس عادل الحوسني حينما امسك رأسية يوسف المساكني ورد عليه حارس العربي جاسم الهيل بإنقاذ مماثل لفرصة موسى ماريجا ليستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الاول.

وزادت الإثارة وتبادل الفرص في الشوط الثاني حتى نجح يوسف المساكني في افتتاح التسجيل للعربي في الدقيقة 58 من تمريرة رافاييل، وتهيأت فرصة التعديل للشارقة من فرصة صنعها بيانيتش الى كايو لوكاس ولكن الأخير تأخر في التسديد حيث انتهت إلى ركنية في الدقيقة 62، ثم فرصة جديدة للشارقة من تسديدة موسى ماريجا أنقذها بقدمه الحارس جاسم الهيل إلى ركنية في الدقيقة 66، رد العربي بتسديدة قوية من علاء الدين مرت جوار مقص المرمى.

وحاول الشارقة كثيراً وضاعت له فرصة من رأسية كايو فوق المرمى بقليل، وتوقفت المباراة 5 دقائق بعد ذلك عندما احتسب الحكم الاوزباكي ركلة جزاء للشارقة "ق 90+5" نتيجة عرقلة البديل تيجالي من فيراتي وطرد الأخير بالإنذار الثاني، ولكن انتظر الحكم طويلاً لمعاينة الحالة في "الفار" قبل ان يلغي قراره ويلغي الطرد ويحتسب مخالفة عكسية للعربي ارتكبها كايو مع احمد فتحي قبل ركلة الجزاء، وامتدت الوقت البديل للشوط الثاني 17 دقيقة حتى انتهت المباراة بالهدف الوحيد.

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