نيكوليتش: شباب الأهلي يسعى لدخول التاريخ بدرع السوبر «الإماراتي – القطري»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي تصوير ـ سالم خميس

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أعرب الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، عن أمنيته بأن يكون وفريقه جزءاً من تاريخ كرة القدم بالدولة، بتحقيق لقب النسخة الأولى من درع السوبر «الإماراتي – القطري»، عندما يلتقي ضيفه الدحيل القطري، على ملعب استاد راشد بدبي في الثامنة والنصف من مساء غد السبت.

وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، والدحيل معروف بسرعة لاعبيه، ومهاراتهم العالية، إلى جانب قيادة الفريق فنياً من قبل مدرب يمتلك خبرات كبيرة.

وأضاف: الفريقان يسعيان لتحقيق الفوز بلقب النسخة الأولى، وأتمنى أن نكون جزء من تاريخ كرة القدم الإماراتية، بالفوز بالنسخة الأولى من درع السوبر (الإماراتي – القطري)، خاصة وأن المباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير، وأتمنى، حضورا جماهيريت يتناسب وأهمية المباراة.

وعن استعدادات شباب الأهلي، قال: استعداداتنا جيدة للمباراة، والتي نخوضها برغبة قوية لتحقيق الفوز، وعندما تخوض مثل تلك المباراة، وأمام منافسين بقوة الدحيل، فلا يوجد مجال للخطأ، ولا توجد إصابات الآن في صفوف شباب الأهلي، وأغلب ما تعرضنا له من إصابات كان في الدور الأول، ولاعبنا كارتابيا حالة خاصة، ويعاني منذ حوالي 3 أشهر من إصابة في القدم.

وأختتم نيكوليتش قائلا: سأستمر في نهجي واختياراتي لتشكيلات مبارياتنا، وسنعتمد على المداورة بين اللاعبين لمواجهة موسمنا القوي، ومنافستنا على كل البطولات، وعندما كنت في أوروبا، يكون اللعب كل 3 أو 4 أيام شيء عادي، ويكون هناك لاعبون على مقاعد البدلاء وآخرين أساسيين، ومن وجهة نظري، هذا شيء جيد للاعبين، ويمنحهم فرصة جيدة للاستشفاء في ظل ضغط المباريات.

ومن جانبه، قال يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي: نسعى إلى الفوز بالنسخة الأولى من درع السوبر، وسنحاول تقديم كل ما لدينا على أرض الملعب لتحقيق اللقب، ونتمنى تواجد الجمهور واستمتاعه بالمباراة، ونحن نشأنا في نادي شباب الأهلي، على الفوز بالبطولات، ونطمح بحسم لقب النسخة الأولى من درع السوبر.

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