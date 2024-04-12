غداً قمة مرتقبة بين شباب الأهلي والدحيل على استاد راشد على درع السوبر الإماراتي القطري

المصدر: وام

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يستضيف استاد راشد بدبي غدا (السبت) منافسات "درع السوبر الإماراتي القطري" الذي يجمع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي ، مع الدحيل بطل دوري نجوم قطر للموسم نفسه.

وخلال مشوار شباب الأهلي بطل النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، خاض 26 مباراة، فاز في 17 منها، وتعادل في 6، وخسر في 3، وجمع 57 نقطة.. وسجل 53 هدفا، واستقبل 25 هدفا.

أما فريق الدحيل، فقد خاض خلال مشواره الموسم الماضي بمسابقة الدوري القطري 22 مباراة، حقق الفوز في 16 منها، وتعادل في 3، وخسر مثلها وجمع 51 نقطة وسجل 50 هدفا، واستقبل 26 هدفا.

ويطمح الصربي ماركو نيكوليتش" 44 عاما"، مدرب شباب الأهلي الذي بدأ مهمته مع الفريق في الأول من يوليو 2023 في التتويج الثاني له مع الفريق بعد لقب "كأس السوبر الإماراتي" 2023-2024" الذي جاء على حساب الشارقة 6-2.

ولدى المدرب سجل حافل بالألقاب أبرزها التتويج بكأس روسيا 2021-2020، مع فريق لوكوموتيف موسكو، بجانب لقبي الدوري الصربي، وكأس صربيا 2016-2017، مع بارتيزان بلجراد.

أما الفرنسي كريستوف جالتييه، "57 عاما" مدرب الدحيل، فيأمل في التتويج الأول له مع الفريق، الذي تولى قيادته في 12 أكتوبر 2023.

ويعد المدرب جالتييه من أبرز الأسماء التي حققت الألقاب مع الأندية الفرنسية، حيث نجح في التتويج بكأس الرابطة الفرنسية مع فريق سانت اتيان، ولقب الدوري الفرنسي مع فريقي ليل 2021-2020، وباريس سان جيرمان 2022-2023، قبل أن يتولى مهمة تدريب فريق الدحيل.

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