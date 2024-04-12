الهلال «سوبر السعودية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج الهلال بلقب كأس السوبر السعودي بعد تغلبه على اتحاد جدة 4 - 1، في النهائي الذي أقيم باستاد محمد بن زايد، أمس، وسط حضور جماهيري بلغ 27 ألف متفرج حضر مراسم التتويج عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين ،وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال وأنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد وسهيل العريفي مدير الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي واستضافت أبوظبي كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في عاصمة عربية خارج السعودية، حقق الهلال اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2015 و2018 و2021، ليهدي «الزعيم» جماهيره «العيدية» من أبوظبي.

افتتح البرازيلي مالكوم دي أولفييرا أهداف الهلال في الدقيقة الخامسة، وتعادل الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي سدد ركلة جزاء، نجح مواطنه ياسين بونو في التصدي لها قبل أن ترتد مجدداً لحمد الله الذي سددها في المرمى، وأضاف الهلال 3 أهداف عن طريق سالم الدوسري ومالكوم وناصر الدوسري في الدقائق 44 و89 و96.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة العين يوم الثلاثاء المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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