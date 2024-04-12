الجزيرة يخطف التعادل من العين في الدقيقة 93

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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خطف الجزيرة أمس تعادلاً ثميناً من مضيفه العين بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين باستاد هزاع بن زايد في المباراة المؤجلة من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم الجزيرة بهدف برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني سجل العين هدفيه بواسطة كل من كوامي أوتون في الدقيقة 51، وبلاسيوس في الدقيقة 61، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تصدى القائم لتسديدة جزراوية قبل أن يسجل مامادو كوليبالي هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع «90+3».

واكتفى الفريقان بنقطة التعادل رغم محاولتهما طوال اللقاء الخروج بالفوز لتعويض جماهيرهما وإيقاف نزيف النقاط.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، والجزيرة إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

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