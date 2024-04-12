«الأبيض الأولمبي» إلى الدوحة للمشاركة في كأس آسيا

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة خلال الفترة من 15 الجاري إلى 3 مايو المقبل، والتي يشارك فيها 16 منتخباً تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية والصين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتأتي المشاركة في البطولة الآسيوية، بعد ختام معسكر داخلي في دبي تخلله مباراة ودية خسرها منتخبنا أمام إندونيسيا بهدف دون مقابل باستاد راشد، وحصل بعدها اللاعبون على راحة حتى موعد السفر. وشارك في المعسكر 30 لاعباً اختارهم الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الأوروغوياني مارسيلو برولي.

ويلعب «الأبيض الأولمبي» أولى مبارياته في البطولة الثلاثاء المقبل أمام منتخب كوريا الجنوبية، على استاد عبد الله بن خليفة، فيما سيواجه في المباراة الثانية نظيره منتخب اليابان 19 الجاري، باستاد جاسم بن حمد، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب الصين 22 من الشهر نفسه، باستاد عبد الله بن خليفة.

ويتطلع منتخبنا إلى التأهل إلى الأولمبياد للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، بعد المشاركة في أولمبياد لندن 2012. وتعتبر المجموعة الثانية التي يتنافس فيها منتخبنا، الأصعب في البطولة، لأنها تضم بطلين سابقين هما اليابان وكوريا الجنوبية.

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