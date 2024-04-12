الشارقة يواجه العربي في سوبر الكأس الإماراتي القطري الليلة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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يشهد استاد الثمامة بالدوحة في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مواجهة سوبر الكأس الإماراتي القطري بين الشارقة والعربي في نسخته الأولى في مباراة يدخلها الشارقة بطموحات كبيرة رافعاً فيها شعار «العيد عيدين» لتعويض فقدانه الألقاب المحلية هذا الموسم، وفي نفس الوقت تحقيق لقب تاريخي للظفر بالنسخة الأولى للسوبر الإماراتي القطري على صعيد الكؤوس.

وكان الشارقة أنهى الموسم الماضي بشكل مميز، بتتويجه بثلاثية شملت كأس السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويخوض مباراة اليوم بصفته بطل الكأس الغالية للموسم الماضي الذي توج به على حساب منافسه العين، بعد مباراة ماراثونية في ركلات الترجيح، انتهت «13 - 12»، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، رفع بها الشارقة الذي احتفظ بلقب البطولة الأغلى للموسم الثاني على التوالي، رصيده إلى 10 ألقاب.

وبات الشارقة أكثر الفرق تتويجاً بالكأس، بالتساوي مع شباب الأهلي، ولكنه ودع النسخة الحالية من البطولة بالخسارة في ربع النهائي 3 - 4، أمام شباب الأهلي الذي تأهل للدور قبل النهائي، وأصبح أمام فرصة تعزيز رصيده بلقب جديد، كما خسر الشارقة هذا الموسم بقية ألقابه التي أحرزها الموسم الماضي وهي كأس السوبر الإماراتي أمام شباب الأهلي أيضاً، وودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لحساب اتحاد كلباء من الدور ربع النهائي، ليصبح كأس السوبر الإماراتي القطري الهدف الأساسي لتعويض تلك الخسائر، لاسيما بعد تلاشي حظوظ الفريق في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين الذي حصد فيه الفريق 29 نقطة في 18 جولة آخرها التعادل مع الإمارات 3-3 الاثنين الماضي.

العيد في الدوحة

وحرص فريق الشارقة على التوجه مبكراً إلى قطر قبل أكثر من 48 ساعة من موعد المباراة، حيث غادر وفد الفريق الدولة منتصف نهار أول أيام عيد الفطر المبارك وحلت البعثة بفندق الشعلة مع إجراء حصتين للتدريب، أهمها الحصة الأخيرة مساء الخميس على ملعب المباراة في استاد الثمامة. وأعلن نادي الشارقة على صفحته عبر منصة «إكس»، إطلاق مبادرة «شجع الملك من الثمامة»، وذلك بالسفر إلى الدوحة برعاية «العربية للطيران».

تركيز

ويركز المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو، على تحقيق لقب سوبر الكأس الإماراتي القطري، بشكل كبير، ووضح ذلك من خلال إراحة بعض اللاعبين في مباراة الدوري أمام الإمارات قبل 3 أيام، والدفع بعدد من البدلاء بعد أن خاض الفريق قبل ذلك مباراتين صعبتين أمام كل من العين وشباب الأهلي في الكأس. وأكد كوزمين أهمية مباراة العربي القطري، كونها مباراة بطولة.

وعلى صعيد جاهزية اللاعبين في الشارقة، تبدو حظوظ مشاركة عثمان كمارا، وفراس بالعربي، بعيدة، بسبب الإصابة، بينما الوضع مطمئن وسيستفيد كوزمين من فرصة السماح بمشاركة 8 لاعبين أجانب في المباراة.

ذاكرة لقب

في المقابل، استعاد العربي القطري ذاكرة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً، بتتويجه بطلاً للنسخة 51 من كأس أمير قطر، بالفوز على منافسه السد 3 -0، ورفع رصيده إلى 9 ألقاب في البطولة، وحل وصيفاً في قائمة السجل الذهبي للبطولة الأغلى في الكرة القطرية، حاصداً ثمار موسم مثالي نافس فيه بقوة على لقب الدوري، حيث حل وصيفاً برصيد 49 نقطة، خلف الدحيل بنقطة واحدة.

وأكمل فريق العربي، تحضيراته للمواجهة تحت إشراف مدربه الوطني يونس علي، ويجد الفريق مساندة قوية من جماهيره الكبيرة ويسعى العربي لتحقيق الفوز وتحقيق أول ألقابه في الموسم الجاري.

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