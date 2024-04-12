شرودر: نسير خطوة بخطوة لإعادة النصر إلى القمة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر في تصريحات لـ «البيان» أن النتائج الجيدة والنقلة النوعية التي أحدثها مع فريقه استمرار لما أنجزه مع نادي العين خلال تجربته السابقة في بداية الموسم، معرباً عن سعادته بالثقة التي منحتها له إدارة «العميد» بتجديد التعاقد معه لفترة إضافية.

وأوضح أنه يحاول اتخاذ الخطوات المقبلة بطريقة احترافية في النصر، وأن رؤيته الشاملة لمستقبل الفريق تعتمد على منح الفرصة للاعبين الشباب الموهوبين وإيجاد مساحة لهم لإثبات قدراتهم، مضيفاً: أحاول منح المزيد من الفرص للاعبينا الشباب وبعد ذلك سنحاول تغيير الأشياء الصغيرة وأعلم أنه لا يمكنني تغيير الأشياء الكبيرة ولكن يمكننا أن نخطو خطوة بخطوة معاً وأن نتعامل بثقة حتى نتمكن من إعادة النصر إلى القمة وهو جدير بها وسنعمل على جعله فريقاً مميزاً.

وأضاف: سعيد جداً في النصر وبالطريقة التي نعمل بها، والنادي سعيد بما نقوم به، أحاول أن أنقل فلسفتي إلى الكرة الإماراتية والأمور تسير بشكل جيد، لقد أنجزت عملاً جيداً في العين أيضاً، ومن المهم أن أنجح في تطبيق أفكاري ويعرف النادي حجم العمل الذي نقوم به، الجميع سعداء هنا ولذلك نتطلع بعين التفاؤل للموسم المقبل.

وكان النصر تعاقد مع شرودر نهاية نوفمبر الماضي، خلفاً للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش الذي درب الفريق في بداية الموسم قبل إقالته بسبب سوء النتائج. ونجح المدرب الهولندي، في تحقيق قفزة نوعية في النصر، والارتقاء به من المركز 12 إلى السادس حالياً، حيث قاد الفريق في 13 مباراة في جميع المسابقات حقق فيها 9 انتصارات، فيما خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، وحصل شرودر على جائزة أفضل مدرب في دوري أدنوك للمحترفين عن شهر مارس الماضي بجدارة.

أجواء إيجابية

وكشف الهولندي شرودر، عن أن ما يحصده النصر من نتائج إيجابية هو ثمرة العمل والجهود الكبيرة التي يبذلها منذ يومه الأول في النادي، معرباً عن رضاه للعمل الذي يقدمه اللاعبون وقدرتهم على استيعاب أفكاره وتطبيقها على أرضية الملعب.

ووصف الأجواء في النصر بالإيجابية والمحفزة لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة، وقال: نتائجنا الرائعة في الأشهر الأربعة الأخيرة تعكس الأجواء التي نعيشها في النصر والتعاون القائم بيننا والإدارة، جميعنا نكمل بعضنا ونعمل من أجل مصلحة الفريق، وأشكر الجماهير لما يقدمونه لنا من دعم ونعدهم أن القادم أفضل ولن ندخر أي جهد من أجل إسعادهم والمضي قدماً في حصد المزيد من الانتصارات.

ثقة

وتابع: لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتائجنا في الأشهر الأخيرة تعكس مدى التطور الذي يشهد الفريق والجميع يعلم أننا جئنا من المركز الـ12 إلى السادس حالياً وأمامنا المزيد من الانتصارات والفرص لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، نخوض مبارياتنا بالقطعة ولا نهتم من نواجه سواء كان البطائح أو شباب الأهلي أو العين أو الشارقة، نركز على فريقنا فقط، وندخل كل مباراة بثقة لتحقيق الفوز ومع كثير من الاحترام لمنافسينا.

حظوظ

وعن مواجهة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أكد شرودر أنه بالنظر إلى النتائج التي حققها النصر هذا الموسم وفوزه على أفضل الفرق في الدوري يمكنه تكرار الأمر أمام شباب الأهلي، مشيراً في الوقت نفسه إلى صعوبة المباراة حيث يضم شباب الأهلي العديد من اللاعبين المتميزين في جميع المراكز.

سر

وكشف المدرب الهولندي، عن سر الورقة التي يقوم بتسليمها آخر المباراة لكابتن الفريق عادل تاعرابت، وأكد أنه يتعامل مع كل مباراة حسب ظروفها وأحداثها ونتيجتها الآنية، لذلك فهو يحرص على أن تخدم تغييراته مصلحة الفريق وغالباً ما يضطر لتغيير مراكز اللاعبين للتحكم أكثر في المباراة ومجاراتها وفقاً لما يخطط له، فيقوم بكتابة تعليماته على ورقة وتسليمها للاعبين لتنفيذها على أرضية الملعب. وقال: نتحدث مع اللاعبين حول الطريقة التي نلعب بها قبل المباراة ولكن تطوراتها تجبرنا على تغيير بعض الأمور التكتيكية آخر 20 دقيقة.

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