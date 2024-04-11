الجزيرة يخطف تعادلاً ثميناً من العين في مؤجلة دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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خطف الجزيرة تعادلا ثمينا من مضيفه العين 2-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في المباراة المؤجلة من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، تقدم الجزيرة بهدف برونو دي أوليفيرا، في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني سجل العين هدفيه بواسطة كلا من كوامي اتون في الدقيقة 51، وبلاسيوس في الدقيقة 61، قبل أن يعود الجزيرة بهدف التعادل عن طريق مامادو كوليبالي في الدقيقة 90+3 ورفع العين رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، والجزيرة إلى (22 نقطة) في المركز الثامن.



دخل الفريقان إلى الملعب بأمل الخروج بنتيجة الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعويض جماهيرهما وإيقاف نزيف النقاط، وبدأت المباراة متكافئة من حيث المحاولات والسيطرة الميدانية غير أن العين كان الأكثر أخطاء وتباعدا في الخطوط وهو ما أتاح المساحة لفريق الجزيرة الذي ابدا أخطر من حيث المحاولات الهجومية وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة قبل أن يتسنى له ذلك بعد أن استغل أحد الأخطاء العيناوية المتعددة ليسجل هدفه الأول، وسعى العين اللعودة للمباراة بمحاولات عدة لم يكتب لها النجاح،.

خطأ خالد

وفي اللحظات الأخيرة من هذا الشوط كاد خطأ فادح للحارس خالد عيسى، أن يكلف فريقه هدفا ثانيا عندما حاول التمرير ولكن لاعب الجزيرة خطف الكرة ومررها إلى تراوري الخالي تماما من المراقبة ولكن هذا الأخير سدد الكرة إلى خارج المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني أجرى مدرب العين تعديلات في وسط الملعب بدخول كاكو، وأحمد برمان، بديلين لمحمد عباس، وبارك، ليتحسن أداء العين الذي بدا أفضل وتعددت محاولاته للعودة قبل أن تثمر جهوده عن هدف رأسي لكوامي، وسجل جوناتاس هدفا ثانيا للعين الغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يصيف بلاسيوس، هدفا ثانيا من ركلة ثابتة.

معنويات

عزز الهدف الثاني من معنويات العين واندفع لاعبوه أكثر للهجوم وضاعت لهم فرصة عدة فيما تراجع الجزيرة تحت ضغط أصحاب الأرض واعتمد على الهجمات المرتدة وقابلها تمركز جيد من الدفاع العيناوي، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ناب القائم عن أصحاب الأرض في التصدي لتسديدة جزاروية قبل أن يسجل مامادو كوليبالي هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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