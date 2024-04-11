عمران عبدالله: الجولة 18 ترجمة لواقع أندية المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد عمران عبدالله، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي السابق، أن نتائج مباريات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، جاءت معبرة وترجمة حقيقية للواقع الذي تعيشه الأندية في الوقت الحالي، وخلت من المفاجآت، مشيراً إلى استحقاق الوصل فوزه الكبير على مضيفه عجمان 4 - 1، وخسارة العين أمام النصر 1 - 3، وتفوق شباب الأهلي على الجزيرة 3 - 2، والوحدة على بني ياس 3 - 1، وتغلب البطائح على خورفكان 3 - 0، واتحاد كلباء على حتا 3 - 1، وتعادل الشارقة والإمارات 3-3، وأوضح أن هناك تراجعاً كبيراً في أداء العين منذ فترة طويلة نتيجة ضغط المباريات، وتنوع المنافسات المشارك فيها.

ونوه إلى أن هذا ظهر جلياً بخسارة «الزعيم» أمام اتحاد كلباء 1 - 2، وخروجه من ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتوقع أن يقدم العين مستوى قوياً أمام الهلال السعودي يومي 16 و23 أبريل الجاري، في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ووصول لاعبي «الزعيم» إلى أعلى درجات التركيز، وخاصة في لقاء الذهاب المقام في ضيافة العين على ملعب إستاد هزاع بن زايد، رغم صعوبة مواجهة الهلال، والذي يعيش موسماً جيداً، وتمنى التوفيق للعين في مشواره القاري، باعتباره ممثلاً للكرة الإماراتية.

صراع القمة

وأشار عمران عبدالله، إلى أن الصراع على قمة ترتيب الدوري، بدأ في الانحسار تدريجياً بين الوصل المتصدر برصيد 48 نقطة من 18 مباراة، وشباب الأهلي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بفارق 11 نقطة، والذي لعب مباراة أقل، وإلى أن هناك إمكانية بعودة العين إلى دائرة الصراع بقوة، مع عدم لعب المواجهات المباشرة بين الأندية الثلاثة في الدور الثاني للدوري حتى الآن، واعتبر أن الصراع على اللقب بين أكثر من نادٍ، يزيد من متعة وقوة الدوري، وأكد أن الوصل بات أقوى المرشحين للفوز بالدوري بيده دون انتظار مساعدة من المنافسين، وفارق النقاط يخدمه، والمطلوب منه المزيد من التركيز خلال المباريات المتبقية من عمر الدوري، لأنه لا تزال هناك 24 نقطة في أرض الملعب.

وأوضح عمران عبدالله، إلى أن هناك أندية خيبت آمال جماهيرها هذا الموسم، رغم حجم الإنفاق وفترات الإعداد والتعاقدات الكبيرة، وإلى أن الشارقة، أحد أبرز تلك الأندية التي لم تقدم المتوقع، رغم توفير الإدارة لكافة الإمكانات المتاحة لخدمة الفريق، ووجود مدرب بخبرات كبيرة مثل أولاريو كوزمين، في القيادة الفنية للفريق، وأن الجزيرة ضمن تلك الأندية أيضاً، ورأى أن قرار التعاقد مع المدرب رادوي، لم يكن موفقاً من البداية.

وأشاد عمران عبد الله، بمستوى ونتائج النصر تحت قيادة المدرب شرودر، مشيراً إلى أن الفريق أصبح خصماً لا يستهان به منذ تولي المدرب الهولندي للمسؤولية، وإلى أن فوزه في الجولة 18 على العين، لم يكن مفاجأة في ظل تراجع مستوى العين، والتطور الكبير في مستويات لاعبي «العميد»، كما أثنى على ما يقدمه البطائح هذا الموسم، واعتبره «الحصان الأسود»، بعدما ضمن البقاء مبكراً في النسخة المقبلة من دوري المحترفين، رغم أن الفريق شهد تغييراً اضطرارياً على مستوى القيادة الفنية في وقت صعب.

واختتم مؤكداً أن الإمارات وحتا، الأقرب فعلياً إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في ظل صعوبة موقفهما الحالي، وتقديم أندية اتحاد كلباء وخورفكان وعجمان القريبة من منطقة الهبوط، مستويات جيدة، وشدد على أن نجاة الإمارات أو حتا، في يد الناديين اللذين كانا مطالبين بعمل أكثر جدية منذ الدور الأول، واختتم مؤكداً أن شراسة الصراع في النصفين الأعلى والأسفل في جدول الترتيب، تزيد من قوة المسابقة، وأن الأندية مطالبة بالتركيز أكبر في تعاقداتها مع اللاعبين أو الأجهزة الفنية في بداية الموسم، لتجنب حالة عدم الاستقرار التي شهدها الموسم الحالي.

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