أحمد شامبيه يحصل على نجمة «حماة العرين» أمام العين

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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منح الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، نجومية مركز حراسة المرمى في الجولة 18، لحارس النصر أحمد شامبيه، مؤكداً أنه وقف سداً منيعاً أمام العين، وأسهم في تحقيق فريقه للفوز، وأشار إلى أن خالد السناني حارس الوصل لم يستطع تحقيق الرقم القياسي في المحافظة على نظافة شباكه للمرة السادسة على التوالي في دوري المحترفين، بتلقيه هدفاً أمام عجمان، ويعتبر درويش محمد حارس البطائح، الوحيد الذي خرج بشباك نظيفة في تلك الجولة، وأسهم في فوز فريقه على خورفكان.

وأوضح العوضي، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 4 أهداف فقط في المباريات التي شهدت غزارة في الأهداف بتسجيل 31 هدفاً، وبمعدل 4.4 أهداف لكل مباراة، ووزعت ما بين 17 هدفاً في الشوط الأول، و14 هدفاً في الشوط الثاني، ومنها 5 أهداف في الوقت المحتسب بدلاً للضائع، تصدرت الجولة 18 قائمة الأكثر احتساباً لركلات الجزاء، بعدما شهدت 8 ركلات وسجلت جميعها أهدافاً، فيما أحرزت 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء، و27 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، ومنها 6 أهداف بضربات رأس، وأكد على أن اتخاذ القرار الصحيح في استخدام المهارة المناسبة، كان الخطأ الأكبر للحراس في أهداف الجولة، وتسبب ذلك في 15 هدفاً، فيما تسببت ردة الفعل غير الجيدة في 12 هدفاً، والتمركز غير السليم في 13 هدفاً.

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