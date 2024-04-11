أداء متميز للتحكيم في الجولة 18 ولا أخطاء مؤثرة

المصدر: دبي - البيان

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واصل التحكيم أداءه المتميز في إدارة مباريات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في ظل تدخلات إيجابية من تقنية الفيديو، باستثناء بطاقة حمراء كان يستحقها لاعب شباب الأهلي سعيد عزت في تدخل قوي بـ «الكوع» مع خلفان مبارك لاعب الجزيرة، ولم تتدخل تقنية الفيديو في قرار اكتفاء حكم المباراة بإظهار البطاقة الصفراء للاعب، فيما كانت أبرز عيوب التحكيم في الجولة، ضياع الكثير من الوقت في تقييم تقنية الفيديو للعديد من الحالات.

وأبرز تدخلات تقنية الفيديو، كانت استدعاء عادل النقبي حكم الفيديو في مباراة حتا واتحاد كلباء، لحكم الساحة أحمد بلال، لاحتساب ركلة جزاء لاتحاد كلباء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وكذلك في مباراة الوحدة وبني ياس، وشارك في إدارتها حكم الفيديو محمد عبيد خادم، عندما احتسبت ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة 6، وألغى ركلة جزاء في الدقيقة 81 لبني ياس، بعدما احتسبها حكم الساحة يحيى الملا، واستدعى الحكم لإعادة النظر في ركلة جزاء ثانية للوحدة في الوقت بدل الضائع، واعتمد الملا احتسابها، رغم وجود شكوك حول مدى صحتها.

في حين، أجاد طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة بدر بوجمهور، وحكم الفيديو أحمد النقبي، إدارة مباراة خورفكان والبطائح، وأدار طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة نواف الزيودي، وحكم الفيديو عامر الضبيع، مباراة الشارقة والإمارات، وأدار حكم الساحة أحمد سالم خلفان، ومعه حكم الفيديو عيسى خليفة، مباراة العين والنصر، وأدار حكم الساحة محمد الهرمودي، ومعه عمر محمد آل علي حكم فيديو، مباراة شباب الأهلي والجزيرة، وشهدت المباراتان توقفات طويلة عند العودة إلى تقنية الفيديو، وتكرر الأمر في مباراة عجمان والوصل، والتي أدارها أحمد عيسى درويش حكماً للساحة، وحمد علي يوسف حكماً للفيديو، عند إلغاء هدف للوصل بداعي التسلل، وكانت وضعية اللاعب واضحة.

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