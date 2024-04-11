العين يستضيف الجزيرة في «مؤجلة» الجولة 13 بدورينا

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الثامنة والربع من مساء اليوم غريمه الجزيرة في المباراة المؤجلة من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع الفريقان لتضميد جراحهما وتعويض جماهيرهما بعد تراجع مستواهما ونتائجهما بالفترة الأخيرة، العين عائد من خسارة مؤلمة على ملعبه أمام النصر بالجولة 18، بثلاثة أهداف لهدف ما تسبب في تراجعه إلى المركز الثالث بالترتيب العام لفرق الدوري برصيد «35 نقطة»، أما الجزيرة الذي يحتل المركز الثامن برصيد «21 نقطة» فقد تلقى هو الآخر الخسارة أمام شباب الأهلي على ملعب الأخير بثلاثة أهداف لهدفين.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين بالموسم الماضي انتهى بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسبق لهما أن التقيا خلال مشوارهما بدوري المحترفين 28 مواجهة، فاز الجزيرة في 12 والعين في 11 وحضر التعادل بينهما في 5 مناسبات.

من جهته، اعترف المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، بأن نتائج فريقه خلال العشرة أيام الأخيرة كانت محبطة، مشيراً إلى أنهم مطالبون بالعمل على العودة إلى طريق الانتصارات أمام الجزيرة اليوم.

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