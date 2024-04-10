الجولة الـ 21 تبوح بأسرار «الهواة» و7 نقاط تفصل العروبة عن «المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مباريات الجولة 21 في دوري الدرجة الأولى «الهواة» الأسرار، وقربت العروبة كثيراً من العودة لدوري الكبار، وبات الفريق يغرد وحيداً في الصدارة برصيد 64 نقطة، وأصبح بحاجة إلى 7 نقاط فقط من 7 مباريات متبقية، مما يعني حسابياً بأن العروبة سيكون أول الصاعدين إلى دوري ادنوك للمحترفين، إذا وضعنا في الاعتبار مواجهات الفريق المتبقية له في المسابقة، وإذا قدر للفريق التأهل يكون الثاني لـ«فرسان مربح» خلال 3 مواسم بعد صعوده التاريخي الأول موسم 2021-2022، وحافظ العروبة على فارق النقاط الـ 13 بينه وبين الحصن الوصيف في وقت زاد فيه الفارق بينه وبين دبا الفجيرة الثالث إلى 18 نقطة بعد تعادل دبا ويونايتد الخاسر بهدفين، وتمكن العروبة من حسم نتيجة الديربي بهدف اللاعب داميلاري اديغون.

وصافة

وعلى مستوى الوصافة، تمكن دبا الحصن 51 نقطة من استعادة النغمة بعد تعادله الماضي أمام مسافي، بعد أن حقق فوزاً غالياً على الظفرة بهدف المغربي رضا حنيوي ليوسع الفارق بينه وبين دبا الفجيرة صاحب المركز الثالث والمتعادل مع يونايتد إلى 5 نقاط، ليخسر النواخذة نقطتين في غاية الأهمية بهذا التعادل لكن الآمال تظل قائمة في ملاحقة دبا الحصن الوصيف ويملك كل فريق 8 مباريات متبقية من عمر المسابقة، وهي كفيلة بتغيير مراكز الفرق وترتبط بطبيعة النتائج التي يحققها كل فريق.

تراجع

وتراجعت حظوظ الظفرة خطوة للوراء بعد الخسارة بهدف أمام الحصن ليتجمد رصيد فارس الغربية عند 40 نقطة متراجعاً نحو المركز الخامس، فيما ذهب المركز الرابع ليونايتد بذات الرصيد مع تفوقه على الظفرة بفارق الأهداف، وعلى مستوى أندية القاع ظل الوضع كما هو عليه بعد هزيمة الرمس صاحب المركز الأخير أمام التعاون برباعية، وخسارة سيتي في المركز قبل الأخير أمام الذيد 1-2، لتزداد معاناة جمهور الفريقين ولا بد من تحرك سريع لإدارة الناديين في قادم الجولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

أرقام

شهدت مواجهات الأسبوع الـ 21 تسجيل اللاعبين لـ 21 هدفاً وإشهار الحكام لـ 31 بطاقة ملونة منها واحدة حمراء، وتمكن نجم يونايتد الأرجنتيني لويس توريس من الحفاظ على صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً يليه البرازيلي ميدروس لاعب الجزيرة الحمراء بـ 16 هدفاً والانجليزي بينك افوبي لاعب الظفرة 14 هدفاً ثم الحساني تامبورا لاعب العروبة بـ 13 هدفاً.

تقام مباريات الأسبوع 27 الأحد والاثنين المقبلين، ويلعب الفجيرة ضد العربي، والذيد ضد الظفرة، ودبا الفجيرة ضد الجزيرة الحمراء، والتعاون يستقبل العروبة، ويوم الاثنين يحل الحصن ضيفاً على مصفوت، والرمس يلاقي الحمرية وسيتي ضد غلف إف سي ويونايتد يواجه غلف يونايتد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز