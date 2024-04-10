كوزمين: للأسف.. طموحات الشارقة أكبر من الإمكانيات الحالية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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لم يخف المدرب الروماني كوزمين أولاريو، حزنه على المستوى والنتيجة، بعد تعادل فريقه الشارقة مع ضيفه الإمارات 3-3 في الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، وأرجع ذلك للتغييرات التي أجراها على التشكيلة ومنح الفرصة لعدد من العناصر حتى يريح بعض اللاعبين الأساسيين، بعد خوض مباراتين قويتين مع العين وشباب الأهلي وانتظار مباراة قوية الجمعة المقبل في قطر، واعترف كوزمين، أن الطموحات أكبر من الإمكانيات حالياً، وقال: مع الأسف كلما نقوم بتبديلات في الفريق ومنح الفرصة للاعبين، يحدث هبوط في المستوى الفني بطريقة دراماتيكية، المطلوب نعطي الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين كي نقيمهم بشكل جيد للفترة المقبلة، خضنا مباراتين على التوالي مع العين وشباب الأهلي، والجمعة المقبل يخوض الفريق مباراة «كأس السوبر القطري الإماراتي» على استاد الثمامة في الدوحة مع العربي القطري، لكل ذلك حاولت إراحة بعض اللاعبين وتدوير المشاركة ولكن ما نطمح له لم يتحقق مع واقع المباراة، ارتكبنا أخطاء كثيرة واستقبلنا أهدافاً بسهولة، مع الأسف هذا هو المستوى حالياً، لدي 6 لاعبين أجانب معظمهم لديه ظروف تحول دون عودتهم لمستواهم ولكن صعب تواجدهم جميعاً دون مساندة وكل الأمور تسير عكس ما نريد، بصراحة تعبت من الكلام، في أمور كثيرة تحتاج للحديث ولكن اكتفي بهذا حالياً.

تحليل

وأضاف كوزمين: القصد من الأمور العكسية، مثلما حدث في المباراة عندما أهدرنا التعادل وارتدت الكرة لتصبح هدفاً ثالثاً علينا، مشاكل عديدة منها إصابات، إيقافات، لكن يجب القيام بتحليل جيد وتحديد من يقدر على الاستمرار ومن لا يقدر، الطموحات كبيرة، ولكن الإمكانيات حالياً ليست على قدر الطموحات.

وواصل: كنا نحتاج فاعلية أكثر وتوازناً أكثر في الملعب، لكن مع الأسف لم أشاهد روحاً في الملعب، وربما هذه إمكانيات لبعض اللاعبين، ومثلما قلت لابد من إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين مهما اختلف مستواهم، وبعد مباراة الإمارات يجب علينا القيام بتحليل جيد وتحديد من يقدر ومن يستحق الاستمرار، وثبت أن البعض لا يستطيع، وفي فترة الانتقالات السابقة لم نستطع ضم لاعبين جدد حتى نستفيد منهم عندما تظهر مثل هذه المشاكل، وبالتأكيد هذه هي الحلول المتاحة حالياً.

جاهزية

وختم كوزمين حديثه بالتعليق على مباراة السوبر الجمعة المقبل مع العربي القطري: بالنسبة لمباراة السوبر الإماراتي القطري الجمعة المقبل، أولاً أترقب شفاء اللاعبين، والتعرف على جاهزية اللاعبين الصحية مثل فراس بالعربي وميلوني وكمارا، زيادة على كايو لوكاس الذي خرج بعد الشوط الأول لمباراة الإمارات لذات السبب.

أما الإيطالي والتر زينغا المدير الفني لفريق الإمارات، بدا سعيداً بمستوى فريقه رغم نتيجة التعادل التي لم تغير كثيراً في موقف الفريق بالجدول، وقال: الإمارات لعب بشكل جيد، سيطرنا على المباراة حتى لحظة الهدف الثالث الذي سجله انيستا من ركلة جزاء، لكن بعد ذلك نجح الشارقة بفضل جودة وإمكانيات لاعبيه في تعديل النتيجة وتسجيل هدفين على التوالي، أنا سعيد من أجل اللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على تقديم مستوى جيد وتحقيق نتائج إيجابية والاعتماد عليهم في المستقبل.

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