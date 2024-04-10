الشعفار: حظوظ الوصل في اقتناص درع الدوري %50

المصدر: عجمان- إيهاب زهدي

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أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن حظوظ أو احتمالات «الإمبراطور» في التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، تبلغ 50 % رغم تصدره لجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه شباب الأهلي في المركز الثاني، وشدد على أن كرة المنافسة لا تزال في الملعب مع بقاء 8 جولات متبقية، وعلى أن هناك توافقاً بين إدارة الوصل والجهاز الفني واللاعبين، على السعي إلى تحقيق الانتصارات حتى الجولة الأخيرة، بهدف تحقيق رقم قياسي في عدد النقاط.

أمنية

وقال: ليس هناك حديث عن التتويج بدرع الدوري في الوصل حتى نهاية الجولة الأخيرة، لأن الوصل لا تزال أمامه مباريات مهمة في الدور الثاني للدوري مع المنافسين المباشرين شباب الأهلي والعين والوحدة، وأشار إلى أن إدارة الوصل تسعى إلى بناء فريق للمستقبل، ولا ينحصر التفكير على الموسم الجاري فقط، وأن الجميع يهدف إلى المنافسة على لقب البطولتين المشارك فيهما الفريق، وتمنى أن يحقق «الإمبراطور» في نهاية الموسم الجاري، ثنائية بطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد تأهل الفريق إلى قبل نهائي الكأس الغالية.

وأكد ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أن فريقه كان يسعى إلى تسجيل أكثر من 4 أهداف في شباك عجمان، وقال: «كنا نتطلع إلى تسجيل هدف خامس، وعدم الاكتفاء بالفوز على عجمان 4 - 1، لأننا دائماً ما نرغب في تسجيل هدف إضافي، وأنا سعيد بالأداء والنتيجة، لأننا واجهنا منافساً منظماً، ويواجه الوصل صعوبات في تحقيق الفوز عليه في ملعبه، وسيطرنا على المباراة، وتلقينا هدفاً من ركلة ركنية لأنه من الصعب الحفاظ على التركيز طوال 90 دقيقة، وهو ما أسعى إلى الوصول إليه مع الفريق، وفي كرة القدم لا يوجد مدرب ناجح، إذا لم يكن اللاعبون جيدين، ولدينا فرصة للتتويج بدرع الدوري، وعلينا الاستمرار في العمل الجيد».

وقال علي صالح لاعب الوصل: «كنا نعرف إننا سنخوض مباراة صعبة أمام عجمان، وسعينا إلى السيطرة منذ البداية، ونفكر في مباراتنا أمام حتا المقبلة، ونتعامل مع البطولة بجدية، وعلينا الاستمرار دون النظر إلى فارق النقاط».

في المقابل، قال دانييل إيسايلا مدرب عجمان: «من يعرف النتيجة النهائية لمباراتنا أمام الوصل دون مشاهدتها، فسيعتقد أن فريقاً واحداً فقط كان يسيطر ويتحكم في مجريات المباراة، ونحن لم نكن في أسوأ حالاتنا، والنتيجة أقسى من حقيقة الأداء داخل الملعب، لأننا خسرنا مواجهة مثلما هو الحال في العديد من المباريات السابقة، ومن أخطاء بسيطة، ويجب ألا تحدث أمام فريق بقوة الوصل، وهو فريق يستحق الصدارة».

وقال علي الحوسني حارس مرمى عجمان: «حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية ولم يحالفنا الحظ، وما تزال لدينا مباريات أخرى، ونسعى إلى تقديم الأفضل في المباريات القادمة، ولن نستسلم حتى نهاية المسابقة».

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