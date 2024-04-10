نقطة وحيدة من 15 في الدوري تقيل رادوي من الجزيرة  

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، أمس، عن إنهاء التعاقد مع الروماني ميريل رادوي مدرب الفريق الأول وطاقمه المساعد، بالتراضي بين الطرفين، وتم تكليف المدرب غريغوري دوفرينيس بمسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وتراجعت نتائج فريق الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين تحت قيادة رادوي، الذي كان قد تولى المهمة الفنية يناير الماضي، قادماً من البطائح، خلفاً للهولندي فرانك دي بور، وذلك بعد أن قاد الفريق في 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة على العربي أحد أندية الدرجة الأولى 1 - صفر في دور الستة عشر من بطولة كأس رئيس الدولة، وخسر في البطولة ذاتها أمام الوصل 3 - صفر.

وفي 5 جولات ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، خسر 4 مباريات أمام النصر، الوحدة، البطائح، شباب الأهلي، بنتيجة متشابهة 2 - 3 وتعادل أمام اتحاد كلباء 2-2، ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد أن أضاف له رادوي نقطة واحدة من 15 نقطة. إضافة إلى ذلك فإن ميريل رادوي، وحسب الأنباء، لديه خلافات مع بعض عناصر الفريق أبرزهم علي مبخوت الذي توقف عن المشاركة في التدريبات عقب مباراة اتحاد كلباء منتصف مارس الماضي، وغاب عن المباريات الثلاث السابقة الشئ الذي انعكس سلباً على أداء الفريق خاصة خط المقدمة الذي يعتمد على أهداف وتحركات الهداف التاريخي للنادي والكرة الإماراتية.

وشكلت نتائج «فخر أبوظبي» مفاجأة كبيرة تحت قيادة المدرب الروماني، على خلفية النجاح الذي حققه مع البطائح وبصمته التي كانت واضحة مع الفريق، ما شجع الجزيرة على التعاقد معه بعد استقالته المفاجئة من ناديه السابق، وسط توقعات بنجاحه.

واعترف رادوي، أن النتائج تشير إلى إمكانية مغادرته للنادي بقرار إداري، وقال: الإدارة لا يمكنها أن تستبدل اللاعبين في مثل هذه الظروف ولكن يمكنها تغيير المدرب لأنه فرد واحد.

وأظهر جمهور الجزيرة غضبه من النتائج السابقة، وطالبت بعض الأصوات بإقالته من مهمته، وتكليف مدرب جديد يعمل على تجهيز الفريق للموسم المقبل، قبل أن يصدر مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم قرارها بالأمس بإقالة المدرب الروماني والاستغناء عن خدماته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز