فريق الفجيرة يُتوج بطلاً لمسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة ( ب )

المصدر: البيان

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تُوج فريق الفجيرة بطلاً لمسابقة دوري الناشئين تحت 17 سنة ( ب ) 2023-2024 بعد فوزه على فريق الذيد بسباعية نظيفة في المباراة التي جرت أمس على ملعبه في الجولة الختامية للمسابقة ، حيث وصل الفريق إلى النقطة 62 ، ويأتي خلفه فريق الرمس الوصيف برصيد 54 نقطة ، وفريق الجزيرة الحمراء ثالثاً برصيد 46 نقطة.

وقام فهد الكسار عضو لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الفجيرة الميداليات الذهبية ودرع البطولة بحضور مسؤولي النادي وجماهيره

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