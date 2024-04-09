الوصل يفوز على عجمان برباعية ويعزز صدارته للدوري

المصدر: عجمان، الشارقة - إيهاب زهدي، ياسر قاسم

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حافظ الوصل على سلسلة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مستضيفه عجمان 4 - 1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بن سعيد مساء أمس، ودعم صدارته لجدول ترتيب المسابقة بالوصول إلى 48 نقطة، بينما توقف رصيد عجمان عند 17 نقطة، وتراجع إلى المركز 12، أحرز أهداف الوصل، هاريس في الدقيقة 20، وجونغ سيون هيون في الدقيقة 43، وفابيو دي ليما في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وعلي صالح في الدقيقة 62، وأحرز هدف عجمان روكي مارسيانو في الدقيقة 66.

افتتاح

افتتح هاريس التسجيل للوصل في الدقيقة 20، بعدما استلم تمريرة من عبدالرحمن صالح، ودار حول نفسه وصوب في المرمى، وأضاف جونغ سيون هيون هدفاً ثانياً للوصل برأسية قوية في الدقيقة 43، بعد عرضية مثالية من نيكولاس خيمينيز، وألغى الحكم هدفاً سجله هاريس في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بإشارة من الحكم المساعد بداعي التسلل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل بعد تدخل قوي مع جونغ سيون هيون، وسجل منها فابيو دي ليما هدفاً ثالثاً للوصل في الدقيقة 51، وتصدى القائم الأيسر لمرمى الوصل، لتسديدة روكي في الدقيقة 56، لتضيع فرصة تقليص الفارق من عجمان، وأضاف علي صالح الهدف الرابع للوصل بتسديدة قوية في الدقيقة 62، بعد تمريرة من فابيو دي ليما، ووضعته في مواجهة مباشرة مع حارس عجمان، وأحرز روكي مارسيانو، هدفاً شرفياً لعجمان برأسية قوية في الدقيقة 66، بعد ركلة ركنية لعبها هيكل الشيخاوي.

تعادل



وفي المباراة الثانية، خطف الشارقة نقطة التعادل من ضيفه الإمارات ضمن الجولة ذاتها بعد مباراة مثيرة قلب فيها الشارقة تأخره بفارق هدفين للتعادل 3-3، ليصل للنقطة 29 والإمارات للنقطة التاسعة وظل الفريقان في نفس مركزيهما في جدول الترتيب، الشارقة خامساً والإمارات في المركز 13، وتقاسم الفريقان النتيجة على مدار الشوطين، حيث تقدم الإمارات في الشوط الأول 2 - 1 وهي نفس نتيجة الشوط الثاني لصالح الشارقة.

تبادل الفريقان الهجمات منذ البداية ولاحت فرصة للإمارات في الدقيقة العاشرة عن طريق مروان فهد الذي سدد كرة قوية أنقذها عادل الحوسني، ولكن مروان كان في موقف تسلل، ورد الشارقة بهجمة انتهت برأسية من سالم سلطان فوق المرمى بقليل، ومارس الإمارات ضغطاً هجومياً حتى نجح في افتتاح التسجيل عن طريق نزار الرشدان من لعبة رأسية في الدقيقة 30 من صناعة ضياء سبع ثم أضاف ليثييري سيلفا الهدف الثاني للإمارات من انفراد بالحارس عادل الحوسني بعد تمريرة متقنة من علي الأنصاري في الدقيقة 37، واستشعر الشارقة بصعوبة الموقف محاولاً تقليص الفارق ونجح في ذلك عن طريق الكوري الجنوبي تشو مين في الدقيقة 40 الذي استغل كرة مرتدة داخل الـ 6 ياردات سددها في سقف المرمى للحارس سهيل عبدالله، وكاد خالد باوزير أن يعدل النتيجة ولكن تسديدته ذهبت جوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات 2 - 1.

تغيير

مع بداية الشوط الثاني دفع كوزمين بثلاثة بدلاء هم موسى مارجا بدلاً من كايو لوكاس ولوان بيريرا بدلاً من ماجد سرور والحسن صالح بدلاً من حمد فهد ودفع والتر زينجا بفليب موتا بدلاً من اوروس فيتاس، وزادت الإثارة في الشوط الثاني مع أول هجمة حقيقية للإمارات صنعها انيستا بتمريرة ذهبية لسيلفا الذي وجد نفسه في وضع انفراد بالحارس عادل الحوسني وارتكب معه الأخير ركلة جزاء احتسبها الحكم نواف الزيودي مع إنذار للحارس، نفذها ببراعة انيستا «ق 54» مسجلاً الهدف الثالث، واجتهد الشارقة بعد ذلك لتقليص الفارق حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر الكوري الجنوبي تشو يومين صاحب الهدف الأول نفسه «ق 60»، وأجرى كوزمين تبديلاً رابعاً بعد هذه الهدف بدخول العائد من الإصابة شاهين عبد الرحمن بدلاً من سالم سلطان وشن الشارقة هجمات مكثفة عن طريق موسى ماريجا الذي نجح في التسجيل بعد عدة محاولات «ق 64» بلعبة رأسية أعاد بها المباراة إلى نقطة البداية، وضاعت فرصة التقدم للشارقة بعد ذلك من تسديدة لوان بيريرا التي اصطدمت بالقائم، وضاعت فرص عديدة للشارقة بعد التعادل حتى انتهت المباراة بالتعادل 3-3.

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