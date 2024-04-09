الوصل يفوز على عجمان برباعية ويحافظ على سلسلة انتصاراته ويعزز صدارته للدوري

المصدر: عجمان- إيهاب زهدي- تصوير - سالم خميس

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حافظ الوصل على سلسلة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز على مستضيفه عجمان 4-1، في مباراتهما على ملعب إستاد راشد بن سعيد مساء امس ودعم صدارته لجدول ترتيب المسابقة بالوصول إلى 48 نقطة، بينما توقف رصيد عجمان عند 17 نقطة، وتراجع إلى المركز 12، وأحرز أهداف الوصل، هاريس في الدقيقة 20، وجونغ سيون هيون في الدقيقة 43، وفابيو دي ليما في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وعلي صالح في الدقيقة 62، وأحرز هدف عجمان روكي مارسيانو في الدقيقة 66.

وأفتتح هاريس التسجيل للوصل في الدقيقة 20، بعدما أستلم تمريرة من عبد الرحمن صالح، ودار حول نفسه وصوب في المرمى، وأضاف جونغ سيون هيون هدف ثانٍ للوصل برأسية قوية في الدقيقة 43، بعد عرضية مثالية من نيكولاس خيمينيز، وألغى الحكم هدف سجله هاريس في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بإشارة من الحكم المساعد بداعي التسلل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل بعد تدخل قوي مع جونغ سيون هيون، وسجل منها فابيو دي ليما هدفاً ثالثاً للوصل في الدقيقة 51، وتصدى القائم الأيسر لمرمى الوصل، لتسديدة روكي في الدقيقة 56، لتضيع فرصة تقليص الفارق من عجمان، وأضاف علي صالح الهدف الرابع للوصل بتسديدة قوية في الدقيقة 62، بعد تمريرة من فابيو دي ليما، ووضعته في مواجهة مباشرة مع حارس عجمان، وأحرز روكي مارسيانو، هدفاً شرفياً لعجمان برأسية قوية في الدقيقة 66، بعد ركلة ركنية لعبها هيكل الشيخاوي.

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