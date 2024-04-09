عبدالمجيد حسين: سعداء بضغط شباب الأهلي على المتصدر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب عبدالمجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بتفوق فريقه على ضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجريات اللقاء الذي جرى في استاد راشد، ضمن مواجهات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ووصول «فرسان دبي» إلى 37 نقطة، وتقدمهم لاحتلال المركز الثاني، وقال: «سعداء بالفوز وتحقيق 3 نقاط كاملة، لمواصلة اللحاق والضغط أكثر على المتصدر لآخر عمر المسابقة، وأبارك للاعبين والجمهور ولكل محبي النادي بهذا الانتصار. النتائج الإيجابية تعطيك راحة أكبر في تجهيز الفريق، والاستمرار في المنافسة على الألقاب».

فوز

وأضاف: «المباراة كانت صعبة، وقدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، وكان يمكن أن نريح أنفسنا بأهداف أكثر، وظهر الجزيرة بمستوى جيد في الشوط الثاني وكان الأكثر استحواذاً، ونحن اعتمدنا خلاله على إغلاق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة، ولاحت لنا بعض الفرص، وبشكل عام كنا الأفضل وحققنا الفوز، وهذا هو الأمر المهم في مثل تلك المباريات، والجزيرة سجل هدفيه من كرات ثابتة، ويبقى رغم الخسارة فريق كبير ولديه عناصر مميزة، ويحتاج إلى ضبط بعد الأمور».

حمزة وإيغور

تحدث عبد المجيد حسين، عن موعد عودة حسن حمزة حارس مرمى شباب الأهلي، والغائب في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، قائلاً: من المتوقع عودة حسن حمزة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وليس هناك أي قلق بالنسبة لهذا المركز في الفريق، لأن لدينا حراساً يقدمون مستويات جيدة، وفي مقدمتهم عادل أبوبكر فدعق، وحمد المقبالي، وهو حارس جيد أيضاً، وله مستقبل كبير، ولا خوف بشكل عام على حراسة المرمى في شباب الأهلي، لأن لدينا ذخيرة جيدة».

وعن استمرار المهاجم إيغور جيسوس، بعد الكشف عن توقيعه عقداً للعب مع نادي بوتافوجو البرازيلي بعد نهاية عقده الحالي مع شباب الأهلي، قال: «محاولاتنا مستمرة لإبقاء إيغور، رغم توقيعه لفريق برازيلي، وهو الآن لاعب مع شباب الأهلي لأن عقده لا يزال سارياً، ونتمنى استمراره مع الفريق».

مصير رادوي

في المقابل، تجمد رصيد الجزيرة عند 21 نقطة، واستقر في المركز الثامن، بعد خسارة جديدة تحت قيادة المدرب ميريل رادوي، والذي لم يحقق الفريق أي انتصار في الدوري تحت قيادته بالخسارة أمام النصر والوحدة والبطائح وشباب الأهلي، والتعادل مع اتحاد كلباء، وأصبح مصير المدرب الروماني بيد إدارة النادي، خاصة بعد تصريحاته عقب لقاء شباب الأهلي، إذ قال رادوي: «لعبنا جيداً، ولكننا خسرنا كالعادة، وارتكبنا أخطاء، وأتقبل أننا ندفع ثمنها».

وأضاف: «كانت مباراتنا صعبة أمام شباب الأهلي، وتلقينا أهدافاً كما توقعنا، نظراً لقوة هجوم شباب الأهلي الذي وضح أمام الشارقة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم نقدم أداءً جيداً في الشوط الأول، واستقبلنا 3 أهداف، وكنا محظوظين بتقليص الفارق بتسجيل هدف، وحاولنا التسجيل أكثر من هدف في أول ربع ساعة من الشوط الثاني للضغط على المنافس، ولكننا سجلنا هدفاً واحداً، ولم نستطع تسجيل المزيد، والأداء بشكل عام كان جيداً، ولكن كالعادة خسرنا».

خسارة

وأردف: «في الوقت الحالي نفتقد عناصر مهمة للقتال، ولدينا لاعبون أساسيون انضموا للمنتخب الأولمبي، وأهنئ شباب الأهلي بالاحتفاظ بلاعبيه الأولمبيين، وهو حامل للقب الدوري، ولا أتوقع أنه لا يحتاج للمساعدة، وإهدارنا للأهداف أصبح محبطاً في المباريات الأخيرة، وأنا أفضل فقط الحديث عن الملعب، والخسارة بشرف، لأنني أفضل التركيز على تحسين العمل والأمور الإيجابية، وأتمنى عدم التعرض للإيقاف بسبب حديثي هذا».

تغيير

واصل رادوي، تصريحاته المثيرة للجدل، وتحدث عن غياب علي مبخوت مهاجم الجزيرة، والهداف التاريخي للدوري الإماراتي، بقوله: «عندما تمر بسلسلة من الخسائر، فالنتيجة الطبيعية تغيير المدرب، لأنني لا أرى إدارة تقوم بتغيير 10 لاعبين، وأنا أشعر بالخجل لشرح أسباب الخسارة بعد كل مباراة، وأود الاجتماع مع إدارة نادي الجزيرة لمعرفة ما يحدث، لأن الوضع لا يناسبني».

سوء حظ

وأضاف: «يمكننا أن نسمي ما يحدث سوء حظ، ولكن علينا القتال للحصول عليه، وعندها سيأتيك التوفيق، ولكن إن وقفت في انتظار الحظ دون تضحية، فلن يأتيك الفوز، وهذه الطريقة لا تناسبني عندما كنت لاعباً أو حتى مدرباً، وسنرى ما سيحدث حتى المباراة المقبلة، وربما حينها سنرى مدرباً آخر، وبالنسبة لغياب مبخوت، فالموضوع انضباطي، وتم رفع تقرير إلى إدارة النادي، ومصير مبخوت في يد إدارة نادي الجزيرة».

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