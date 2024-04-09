النصر يستعرض في «دار الزين» ويحسم لقاء «الزعيم» في 50 دقيقة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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استعرض فريق النصر «العميد» عضلاته وأكد تفوقه على فريق العين وفي معقل «الزعيم»، مواصلاً صحوته تحت قيادة مدربه ألفريد شرودر، محققاً فوزه الخامس على التوالي بجميع المسابقات، واحتاج أبطال المدرب الهولندي لـ 50 دقيقة فقط، هي عمر الشوط الأول، و5 دقائق وقت بدل ضائع، ليحسم مباراته أمام مضيفه بثلاثة أهداف، سجلها جميعها في الشوط الأول، قبل أن يقلص العين الفارق بهدف أحرزه في الشوط الثاني.

فوز

واستحق النصر الفوز والنقاط الثلاث بعد أداء بطولي للاعبيه، الذين ظهروا في قمة التركيز والانضباط التكتيكي ليفرضوا أسلوبهم بانتشار واسع وتمركز جيد وتقارب بين جميع خطوطه، فضلاً عن الروح القتالية العالية والانسجام والتفاهم اللافت بين عناصره طوال زمن المباراة، الأمر الذي قادهم لسيطرة ميدانية أثمرت في النهاية عن فوز كبير ومستحق لينالوا استحسان الجماهير الحاضرة في المدرجات بما فيها جماهير العين التي «صفقت» لهم عند دخولهم للشوط الثاني.

تراجع

بالمقابل، استمر التراجع العجيب للعين على مستوى الأداء والنتائج، مواصلاً نزيف النقاط والابتعاد أكثر عن الصدارة لتتعقد مهمته تماماً في سباق المنافسة على درع الدوري بعد أن خرج الأسبوع الماضي من المنافسة على لقب أغلى البطولات بخسارته أمام اتحاد كلباء، وقبل ذلك كان خسر نقطتين بالتعادل على ملعبه أمام الشارقة بهدف لمثله، وهو الأمر الذي أغضب جماهيره التي طالبت بضرورة محاسبة المقصرين وعبرت عن مخاوفها من خروج الفريق صفر اليدين من جميع البطولات هذا الموسم بعد أن كان إلى وقت قريب أبرز المرشحين للمنافسة على جميع الألقاب بما في ذلك دوري أبطال آسيا بعد بلوغه نصف نهائي المسابقة، كما تأهل قبل ذلك إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، غير أن استمراره بهذا المستوى الباهت ربما قاده في النهاية إلى فقد كل شيء بهذا الموسم.

سعادة

لم يخف المدرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للنصر سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على العين بأرضه ووسط جمهوره وعبر عن فخره واعتزازه بأداء وشجاعة لاعبيه والعمل الجيد الذي قاموا به في الملعب حيث أظهروا مهاراتهم الرائعة ليستحقوا النصر والنقاط الثلاث. وقال شرودر الذي قاد النصر للفوز الخامس على التوالي بجميع المسابقات: كان الفوز على العين أحد أفضل أندية الدوري بأرضه أمراً جيداً بالنسبة لي ولفريقي لقد جئنا للفوز وعملنا من أجله وحصلنا عليه في النهاية، وكنت دائماً أقول للاعبين عليكم الاستمتاع باللعب وإظهار مهاراتكم بغض النظر عن النتيجة ودائماً هم يفعلون ذلك.

وأضاف شرودر: في الشوط الثاني وخلال ثلث الساعة الأولى تركنا مساحات استغلها العين واندفع للهجوم وسجل هدفه ولكن في النهاية انتصرنا وحصلنا على مبتغانا، وعلينا الآن أن نبدأ التفكير بجدية في المهمة المقبلة تطلعاً لمتابعة عملنا الجيد على مستوى الأداء والنتائج، وأتمنى للعين التوفيق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

أوقات عصيبة

من جهته، بدا المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للعين متجهماً في قاعة المؤتمر الصحفي التقييمي للمباراة بعد خسارة فريقه بالثلاثة، واعترف بأنهم يمرون بأوقات عصيبة وواقع سيء بعد الخروج من مسابقة كأس رئيس الدولة، والاستمرار في نزيف النقاط بالدوري، مشدداً على ضرورة مراجعة الأخطاء وتصحيح السلبيات.

وقال: تخلفنا في الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة وهو ما عقد مهمتنا جداً وقلت ذلك للاعبين في غرفة الملابس وطالبتهم بمضاعفة الجهود في الحصة الثانية من اللقاء، وبالفعل ظهر الفريق كما ينبغي له أن يظهر واندفعنا للهجوم وسجلنا هدفاً ولم نوفق في ترجمة الفرص الأخرى العديدة التي تسنت لنا في أوقات مختلفة من زمن هذا الشوط.

المهمة المقبلة

وعما إذا يرى أن الخروج من مسابقة الكأس والتراجع على مستوى الأداء والنتائج بالدوري سيؤثر على دوافع اللاعبين المعنوية في مباراة الفريق أمام الهلال السعودي بعد أسبوع في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أوضح كريسبو، أن كل تفكيرهم وتركيزهم حالياً منصب على المباراة المقبلة أمام الجزيرة في مؤجلة الجولة 13 من الدوري، وبعدها لكل حادث حديث.

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