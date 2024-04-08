الشارقة يخطف نقطة التعادل من الإمارات في مباراة الأهداف الستة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم -تصوير-إبراهيم صادق

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خطف الشارقة نقطة التعادل من ضيفه الإمارات ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة مثيرة قلب فيها الشارقة تأخره بفارق هدفين للتعادل 3-3، ليصل للنقطة 29 والإمارات للنقطة التاسعة وظل الفريقان في نفس مركزيهما في جدول الترتيب، الشارقة خامساً والإمارات في المركز 13، وتقاسم الفريقان النتيجة على مدار الشوطين حيث تقدم الإمارات في الشوط الأول 2-1 وهي نفس نتيجة الشوط الثاني لصالح الشارقة.

تبادل الفريقان الهجمات منذ البداية ولاحت فرصة للإمارات في الدقيقة العاشرة عن طريق مروان فهد الذي سدد كرة قوية أنقذها عادل الحوسني، ولكن مروان كان في موقف تسلل، ورد الشارقة بهجمة انتهت برأسية من سالم سلطان فوق المرمى بقليل، ومارس الإمارات ضغط هجومي حتى نجح في افتتاح التسجيل عن طريق نزار الرشدان من لعبة رأسية في الدقيقة 30 من صناعة ضياء سبع ثم أضاف ليثييري سيلفا الهدف الثاني للإمارات من انفراد بالحارس عادل الحوسني بعد تمريرة متقنة من علي الانصاري في الدقيقة 37، واستشعر الشارقة بصعوبة الموقف محاولاً تقليص الفارق ونجح في ذلك عن طريق الكوري الجنوبي تشو مين في الدقيقة 40 الذي استغل كرة مرتدة داخل الـ 6 ياردات سددها في سقف المرمى للحارس سهيل عبد الله، وكاد خالد باوزير أن يعدل النتيجة ولكن تسديدته ذهبت جوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات 2-1.

مع بداية الشوط الثاني دفع كوزمين بثلاث بدلاء هم موسى مارجا بدلا من كايو لوكاس ولوان بيريرا بدلا من ماجد سرور والحسن صالح بدلا من حمد فهد ودفع والتر زينجا بـ فليب موتا بدلا من اوروس فيتاس، وزادت الإثارة في الشوط الثاني مع أول هجمة حقيقية للإمارات صنعها انيستا بتمريرة ذهبية لسيلفا الذي وجد نفسه في وضع انفراد بالحارس عادل الحوسني وارتكب معه الأخير ركلة جزاء احتسبها الحكم نواف الزيودي مع انذار للحارس، نفذها ببراعة انيستا "ق 54" مسجلا الهدف الثالث، واجتهد الشارقة بعد ذلك لتقليص الفارق حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر الكوري الجنوبي تشو يومين صاحب الهدف الأول نفسه "ق 60"، وأجرى كوزمين تبديل رابع بعد هذه الهدف بدخول العائد من الإصابة شاهين عبد الرحمن بدلا من سالم سلطان وشن الشارقة هجمات مكثفة عن طريق موسى ماريجا الذي نجح في التسجيل بعد عدة محاولات "ق 64" بلعبة رأسية أعاد بها المباراة إلى نقطة البداية، وضاعت فرصة التقدم للشارقة بعد ذلك من تسديدة لوان بيريرا التي اصطدمت بالقائم، وضاعت فرص عديدة للشارقة بعد التعادل حتى انتهت المباراة بالتعادل 3-3.

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