بثنائية كريم بنزيمه وحمد الله .. الاتحاد يفوز على الوحدة ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير - سيف الكعبي

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تأهل اتحاد جدة إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بعد فوزه على الوحدة 2-1، مساء اليوم الاثنين، على ملعب آل نهيان، في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى.

سجل هدفا الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمه (1) والمغربي عبد الرزاق حمد الله (42)، بينما سجل هدف الوحدة حسين العيسى (97).

فرض الاتحاد تفوقه على أغلب فترات المباراة، ونجح في التقدم سريعاً عن طريق نجمه كريم بنزيمه بعد 55 ثانية فقط مسجلاً أسرع هدف في تاريخ كأس السوبر السعودي، ويعود إلى هز الشباك مع "النمور" للمرة الأولى منذ ديسمبر من العام الماضي.

ونجح لاعبو الاتحاد في السيطرة على مجريات الأمور، حيث عزز الهدف من ثقة "النمور" الذي بدا أفضل من الناحية الهجومية، بعكس الوحدة الذي تراجع للدفاع.

وتمكن عبد الرزاق حمد الله من إضافة الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم "النمور" بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني حاول فريق الوحدة العودة في النتيجة، ولكنه اصطدم بتفوق المنافس، وأهدر فيصل فجر ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع احتسبها الحكم بعد لمسة يد من المدافع المصري أحمد حجازي.

وقلص حسين العيسى النتيجة بهدف في الدقيقة 97 ولكن الهدف لم يكن كافياً، لتنتهي المباراة بفوز حامل اللقب.

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