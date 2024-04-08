اكس يتوج بلقب كروية بطولة الحمرية الرمضانية

المصدر: الشارقة – البيان

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توج فريق "إكس" بطلا للنسخة الثانية لكروية بطولة الحمرية الرمضانية بعد تفوقه في المباراة النهائية على أرسنال بينما نال فريق "مانشستر سيتي" المركز الثالث وحل تشلسي رابعاً، بحضور حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن جمهور غفير ملأ المدرجات" وقام حميد الشامسي رئيس النادي بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتكريم اللاعبين المتميزين بالألقاب الفردية وحكام البطولة، التي شهدت تنافسا مثيرا بين 8 فرق.

وقال حميد الشامسي : إن البطولة الرمضانية لكرة القدم، أصبحت تقليداً لنادي الحمرية خلال شهر رمضان المبارك، يستهدف من خلالها تعزيز الترابط بين مكونات النادي، من جانبه هنأ أحمد الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الفرق الـ8 على مشاركتها المتميزة في البطولة، موجها شكره للجنة المنظمة على التنظيم الناجح للنسخة الثانية، كما أثنى المهندس علي المهيري، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، على التنظيم الناجح للبطولة، مشيداً بانضباط الفرق المشاركة وتحليها بالروح الرياضية.

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