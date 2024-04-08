«الفرسان» يتقدم لوصافة «المحترفين» من بوابة الجزيرة

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، إيهاب زهدي

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حصد شباب الأهلي 3 نقاط مهمة بالفوز على ضيفه الجزيرة 3 - 2، في مباراة الفريقين باستاد راشد أمس، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل لشباب الأهلي مؤنس دبور هدفين في الدقيقتين 5 و30، وإيغور جيسوس في الدقيقة 11، وأحرز للجزيرة خلفان مبارك هدفين في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و82 من ركلة جزاء، ورفع فريق «فرسان دبي» رصيده إلى 37 متقدماً إلى المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 21 نقطة، وظل في المركز الثامن.

وجاء الشوط الأول من جانب واحد لمصلحة شباب الأهلي لعباً ونتيجة، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة 5، بتسديدة مباشرة من مؤنس دبور، وأضاف إيغور جيسوس هدفاً ثانياً لشباب الأهلي في الدقيقة 11، ثم عاد وسجل دبور هدفاً ثالثاً لشباب الأهلي في الدقيقة 30، وألغاه الحكم، ثم احتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.



واستطاع خلفان مبارك، تقليص الفارق بتسجيل هدف للجزيرة من ركلة حرة مباشرة احتسبت لمصلحة اللاعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ومن أول تسديدة حقيقية للجزيرة على مرمى شباب الأهلي طوال الشوط الأول. وتطور أداء الجزيرة في الشوط الثاني، وأضاع فرصة تسجيل هدف ثانٍ بعد ركلة ركنية مرت من أمام كيبانو في الدقيقة 52، وحصل الجزيرة على ركلة جزاء وأحرز منها خلفان مبارك هدف ثانٍ لفريقه في الدقيقة 82.



وواصل النصر نتائجه القوية تحت قيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر، وصدم مضيفه العين وجماهيره محققاً فوزاً مستحقاً بنتيجة 3 - 1 باستاد هزاع بن زايد، ورفع «العميد» رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد العين عند 35 نقطة متراجعاً للمركز الثالث، في سجل أهداف النصر كل من عادل تعرابت في الدقيقة 9، من ركلة جزاء وايوري ميدييروس، في الدقيقة 16، وأحمد جشك في الدقيقة «45 + 4»، بينما سجل هدف العين كاكو في الدقيقة 67، وبفوزه يكون النصر حقق الفوز ذهاباً وإياباً على العين بالدوري، وهو الفوز الخامس على التوالي لـ «العميد» في جميع المسابقات.

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