إسماعيل مطر.. احتفالية استثنائية في بداية عامه الـ 41

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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احتفل إسماعيل مطر، أول من أمس، بعامه الـ 41 بطريقة استثنائية في مباراة الوحدة وبني ياس ، مواصلاً مسيرة مليئة بالعطاء في الملاعب، إذ شارك في فوز«العنابي»على«السماوي» 3 - 1، ومنح فريقه ركلة جزاء قبل ثوان من دخوله عامه الجديد، مواصلاً ظهوره المميز هذا الموسم، رغم إعلانه أنه سيكون الأخير له في الملاعب لاتخاذه قرار الاعتزال بنهايته.

موهبة

ولد إسماعيل مطر في 7 إبريل عام 1983، وسطر اسمه بموهبته الفذة كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الإماراتية، ويمتلك مسيرة حافلة مع الوحدة والمنتخب الوطني، وتوج بالعديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب في مونديال الشباب عام 2003 بالإمارات، وفاز مع «الأبيض» بكأس الخليج عندما قاده للقب خليجي 18 وخليجي 21، ولعب مع المنتخب في أولمبياد لندن 2012، وتوج أفضل لاعب وهداف كأس الخليج 2007، وثاني أفضل لاعب آسيوي 2008. وأحرز مطر مع الوحدة لقب بطولة الدوري 3 مرات، وكأس رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر 3 مرات، وكأس رابطة المحترفين مرتين.

23 موسماً

ومطر هو أكثر اللاعبين ظهوراً في الدوري الإماراتي على مدار 23 موسماً على التوالي منذ موسمه الأول مع الوحدة موسم 2001 - 2022، وثاني الهدافين التاريخيين في العنابي، ودخل نادي المائة هدف هذا الموسم ووصل إلى 101 هدف، كتاسع اللاعبين المواطنين في نادي المائة، وهو كذلك أول لاعب في تاريخ الدوري الإماراتي يسجل في 23 موسماً على التوالي.

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