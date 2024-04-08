فليتوود يونايتد بطل دوري «الثانية»

المصدر: دبي - البيان

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تُوج فريق فليتوود يونايتد بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على فريق النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الختامية التي جرت أول من أمس بملعب الحمرية في ختام الجولة السادسة والعشرين، ووصل للنقطة 62 .

سجل أهداف فليتوود يونايتد، يان استروسكي ومحمد فاروق وبنيامين فيليب، بينما سجل هدف النجوم محمد زين العابدين.

وشهد مراسم التتويج عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات.

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