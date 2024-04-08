فرحة العيد «سوبر» في الإمارات وقطر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتزامن الفرحة بعيد الفطر المبارك مع حدثين بارزين يجسدان عمق العلاقات الرياضية بين الإمارات وقطر إذ تنظم الدوحة «كأس السوبر القطري الإماراتي» بوم الجمعة المقبل، فيما تحتضن دبي «درع السوبر الإماراتي القطري» السبت المقبل،في احتفالية ذات مذاق خاص.

ويجمع لقاء «كأس السوبر القطري الإماراتي» على استاد الثمامة في الدوحة بين العربي بطل كأس أمير قطر 2022 - 2023 والشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2022 - 2023، ويشهد استاد راشد في دبي «درع السوبر الإماراتي القطري» ويجمع بين شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022 - 2023، والدحيل بطل دوري النجوم القطري 2022 - 2023.

وتعتبر الفرق الأربعة ذات تاريخ حافل بالألقاب، وتحظى بجماهيرية في الدولة، وعلى الصعيد الخليجي، وهو ما يعزز المستوى الفني للمواجهتين.

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