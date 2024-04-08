نورويتش ونيوكاسل وملبورن وفورزا وبرشلونة أبطال «كأس مينا دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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فازت فرق نورويتش تحت 12 عاماً، ونيوكاسل يونايتد تحت 13 عاماً، وملبورن تحت 14 عاماً، وفورزا تحت 15 عاماً، وأكاديمية برشلونة دبي تحت 16 عاماً، بألقاب بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين التي نظمتها شركة سي بي إف بيرفورمانس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام الثالث بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وشارك فيها أكثر من 700 لاعب مثلوا 40 فريقاً من بينها 15 فريقاً من مختلف قارات العالم، وأقيمت منافساتها في ملاعب جبل علي للغولف والرماية.

تتويج

توج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية كل من النجم الإنجليزي تيدي شيرنغهام لاعب مانشستر يونايتد ووستهام يونايتد السابق وسفير البطولة، وعادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ستيوارت ماكموردو من نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية، وسط حضور جماهيري كبير من عائلات ومشجعي الفرق المشاركة.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن نجاح البطولة أسهم باتخاذ قرار بتوسعة إقامتها بداية من النسخة المقبلة التي ستشهد إقامة بطولات في كل من إنجلترا والسعودية والولايات المتحدة، وستتأهل الفرق الفائزة في تلك البطولات لخوض النهائيات التي ستقام سنوياً في دبي.

يذكر أن بطولة «كأس مينا» جمعت أكثر من 700 لاعب، إضافة إلى المدربين والإداريين الذين توافدوا إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم وتنافسوا ضمن 5 مجموعات سنية من عمر 12 إلى 16 سنة ويمثلون 40 فريقاً من 5 قارات مختلفة من بينها 15 فريقاً من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى وأوقيانوسيا، وتنافست هذه الفرق مع أفضل أكاديميات كرة القدم الخاصة في دولة الإمارات التي تأهلت من البطولة في النسخة الماضية.

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