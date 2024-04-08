طموحات مختلفة في ختام الجولة 18 لدوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي وياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسدل الستار على مباريات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في العاشرة من مساء اليوم، بمواجهتي الشارقة وضيفه فريق الإمارات، على ملعب استاد نادي الشارقة، وعجمان وضيفه الوصل على ملعب استاد راشد بن سعيد، وتخوض الفرق الأربعة المواجهتين بطموحات مختلفة تماماً، فالوصل يسعى إلى الفوز لتعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة، والتي يعتلي قمتها برصيد 45 نقطة من 17 مباراة، والاقتراب خطوة أخرى مهمة نحو منصة التتويج بدرع الدوري الغائب عن الفريق منذ موسم 2006 - 2007، إلى جانب الحفاظ على سجله الخالي من الخسارة في الدوري، ويقابله عجمان بمعنويات عالية، بعد الفوز على مضيفه اتحاد كلباء في الجولة الماضية بنتيجة 4 - 2، وبرغبة تحقيق نتيجة إيجابية، تزيد قربه من المنطقة الآمنة، وعدم الاقتراب من «الهواة»، مع بقاء الفريق مهدداً بشبح الهبوط، بوجوده في المركز 11 برصيد 17 نقطة، الحفاظ على كونه أحد الفرق التي لم يستطع الوصل الفوز عليها في الدوري هذا الموسم، بعدما انتهت مباراتهما بالجولة الخامسة بالتعادل 1-1.

امتحان

على جانب آخر، تنتظر فريق عجمان مهمة صعبة في ملعبه باستاد راشد بن سعيد، عند العاشرة من مساء اليوم، عندما يستضيف الوصل متصدر دوري أدنوك للمحترفين، ضمن مباريات الجولة 18 للمسابقة، صعوبة المهمة تتجسد في كون الوصل هو الفريق الوحيد لم يخسر في الدوري، زيادة على تصدره الترتيب بفارق كبير عن أقرب المنافسين، وسعيه القوي للتمسك بالصدارة، في طريق حسم اللقب، بينما يكافح عجمان من أجل تأمين موقفه في رحلة البحث عن البقاء، تقدم «البرتقالي» خطوة للأمام بفوزه العريض في الجولة الماضية خارج ملعبه على اتحاد كلباء، ولديه 17 نقطة، متساوياً بها مع خورفكان واتحاد كلباء، مع أفضلية لعجمان، الذي يتأخر بمباراتين عنهما، حيث خاض 16 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة مع بني ياس.

وخاض الفريقان 23 مباراة في الدوري خلال عصر الاحتراف، كانت الغلبة للوصل صاحب الـ 11 فوزاً، فيما حقق «البرتقالي» 7 انتصارات، وانتهت 5 مواجهات بنتيجة التعادل.

أمان

وفي المباراة الثانية، يستضيف الشارقة في العاشرة من مساء اليوم في ملعبه، منافسه فريق الإمارات، ضمن الجولة ذاتها، في مواجهة تبدو أهميتها الأكبر بالنسبة للضيوف، الذين يتطلعون إلى حصد مزيد من النقاط، بحثاً عن الأمان، بينما تلاشت حظوظ الشارقة في المنافسة على الصدارة بشكل واضح، بعد أن وصل الفارق 17 نقطة مع المتصدر، ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 28 نقطة في المركز الخامس للجدول، حصدها بالفوز في 7 مباريات، والتعادل في مثلها، والخسارة 3 مرات.

ويغيب عن تشكيلة الشارقة كل من عثمان كمارا وفراس بالعربي بسبب الإصابة، واستعد الفريق تحت إشراف جهازه الفني بقيادة كوزمين، بسلسلة من التمارين اليومية، من بعد الخسارة من شباب الأهلي في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتبدو ظروف الفريق جيدة من الناحية البدنية والجاهزية الفنية، وإن كانت تغلب على جمهور النادي لمسة حزن، جراء خسارة الألقاب التي حصل عليها الفريق الموسم الماضي، وآخرها كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

اهتمام

في حين، لن يكون أمام الإمارات سوى السعي لتحقيق الفوز، للتمسك بأمل البقاء في دوري المحترفين، وعدم العودة إلى دوري الدرجة الأولى، خاصة بعد اتساع الفارق بينه وبين أقرب أندية منطقة الأمان إلى 9 نقاط، بينما استقر فريق الإمارات في المركز 13، قبل الأخير، برصيد 8 نقاط، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ضيفه بني ياس 1 - 2.

على جانب آخر، شهدت تدريبات فريق الإمارات «الصقور»، والتي سبقت لقاء اليوم، اهتماماً متعاظماً من قبل إدارة النادي والجهاز الفني، دعماً للاعبين، من أجل تصحيح المسار، وإنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي يهدده، وركز المدرب الإيطالي والتر زينغا، الذي يبحث عن انتصاره الثاني مع الفريق، بعد فوزه الأول في الجولة قبل الماضية أمام خورفكان، على الجانب النفسي، وعمل على رفع الروح المعنوية للاعبين، مع مراجعة كافة السلبيات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز