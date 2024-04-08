أبوظبي تستضيف كأس السوبر السعودي الليلة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الليلة نحو العاصمة أبوظبي، وتحديداً صوب ملعبي آل نهيان بنادي الوحدة ومحمد بن زايد بنادي الجزيرة لمتابعة بطولة كأس السوبر السعودي «كأس الدرعية للسوبر السعودي»، التي تقام بمشاركة أندية الاتحاد والوحدة والهلال والنصر.

وتقام البطولة لأول مرة في عاصمة عربية وللمرة الرابعة خارج المملكة العربية السعودية، وتكمن أهمية البطولة لما تملكه الفرق المشاركة من العديد من النجوم العالميين أمثال كريم بنزيمة ونغولو كانتي وفابينهو في الاتحاد، بينما يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة النصر، بجانب النجوم إيمريك لابورت والحارس ديفيد أوسبينا والكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني، فيما يمتلك الهلال العديد من النجوم في مقدمتهم الحارس المغربي المتألق ياسين بونو وروبين نيفيز والهداف الكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش ومالكوم.

فعاليات

وتنضم كأس السوبر السعودي إلى قائمة فعاليات عربية وعالمية للبطولات الرياضية التي تقام في ضيافة العاصمة أبوظبي وضمن أجندة مليئة بالفعاليات والبطولات الكبرى على مستوى العالم، إذ سبق واستضافت أبوظبي السوبر المصري أكثر من مرة وحقق نجاحاً منقطع النظير.

ويتصدر الهلال قائمة المتوجين بكأس السوبر السعودي، وحصد اللقب 3 مرات أعوام 2015، 2018، 2021، بينما حقق النصر اللقب مرتين عامي 2019 و2020، ثم مرة واحدة لكل من الفتح 2013، والشباب 2014، والأهلي 2016، والاتحاد 2022.

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهتي نصف النهائي، إذ تجمع المباراة الأولى بين اتحاد جدة مع الوحدة على ملعب آل نهيان في الساعة التاسعة مساء «بتوقيت الإمارات»، بينما تجمع المباراة الثانية بين الهلال والنصر في ديربي مثير بين الغريمين التقليديين على استاد محمد بن زايد في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، ويتأهل الفائز من المباراتين إلى النهائي المقرر إقامته الخميس المقبل.

وكانت فرق الوحدة والهلال والنصر وصلت إلى أبوظبي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بينما وصلت بعثة الاتحاد أمس، وخاضت الفرق الأربعة مراناً وحيداً على ملعبي المباراة استعداداً للبطولة.

فوز

ويسعى اتحاد جدة حامل لقب البطولة ودوري المحترفين السعودي إلى الفوز من أجل الدفاع عن لقبه، ومحاولة الخروج الموسم الحالي ببطولة خاصة في ظل تراجعه في الدوري، ولم يحقق الفريق الفوز في آخر مباراتين بالخسارة أمام غريمه الأهلي ثم التعادل سلبياً مع التعاون قبل يومين.

أما الوحدة أقل الفرق حظوظاً في ترشيحات الفوز فإنه يدخل البطولة بهدف محاولة تحقيق المفاجأة ولكن ستكون هناك صعوبة خاصة وأن مدرب الفريق اليوناني جورجيوس دونيس فجر الأمور رأساً على عقب بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب مباراته الأخيرة في الدوري عندما أكد أنه لن يذهب مع الفريق إلى أبوظبي، ورغبته في الرحيل قبل أن يتراجع ويحضر مع الفريق للمشاركة في السوبر.

نجوم

وعندما تشير عقارب الساعة إلى 11:30 مساء ستكون الأنظار مسلطة على مواجهة من العيار الثقيل وهي المباراة الأهم عندما ينتقل «ديربي الرياض» بين الهلال والنصر إلى ستاد محمد بن زايد في ظل وجود تنافس كبير بين الفريقين ونجوماً عدة في صفوف كل فريق هذا الموسم والتنافس أيضاً في دوري روشن السعودي.

ويخوض الهلال بطولة السوبر بصفته حامل لقب كأس الملك العام الماضي، بينما تأهل النصر باعتباره وصيف الدوري، وسيسعى الهلال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وموسمه القوي الذي يتصدر خلاله الدوري السعودي للمحترفين وكذلك المنافسة في دوري أبطال آسيا عندما يواجه العين في نصف النهائي، ويمتلك الفريق الأفضلية في تاريخ مواجهاته على النصر، كما يدخل السوبر بمعنويات عالية بعد فوزه على الخليج برباعية ومواصلة صدارته للدوري برصيد 77 نقطة.

طموح

ويطمح الهلال إلى عبور النصر والتأهل للنهائي لتحقيق اللقب لتعزيز رقمه كأكثر الفرق تتويجاً بالسوبر السعودي، والوصول للقب الرابع، ويعول على تألق نجومه سالم الدوسري وياسين بونو وسافيتش ومالكوم وكوليبالي وغيرهم، تحت قيادة مدربه القدير جيسوس.

أما النصر فيتطلع إلى الفوز والمرور للمنافسة على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، ولكن المباراة لن تكون سهلة كونها أمام الغريم التقليدي، ويضع النصر ثقته في قائده كريستيانو رونالدو الذي يريد تحقيق البطولة مع فريقه وإضافة إنجاز آخر.

للمرة الثانية

يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي للمرة الثانية في العاصمة أبوظبي.

وكان أول ظهور لرونالدو في مباراة رسمية في أبوظبي عندما كان لاعباً في ريال مدريد خلال مشاركته في كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي عام 2017، وخاض مباراتين الأولى أمام الجزيرة الإماراتي في نصف النهائي الذي انتهى 2 - 1 للميرينغي وسجل رونالدو هدفاً، والثانية في النهائي أمام غريميو البرازيلي ومنح رونالدو ريال مدريد اللقب بهدفه في النهائي، قبل أن ينتقل في العام التالي إلى يوفنتوس الإيطالي ثم إلى مانشستر يونايتد فالنصر السعودي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز