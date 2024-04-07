النصر يواصل نتائجه القوية ويهزم العين بالثلاثة

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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واصل النصر نتائجه القوية تحت قيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر، مسجلا فوزا مستحقا على مضيفه العين 3-1 أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع العميد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، بينما بقي العين في نفس رصيده (35 نقطة) متراجعا للمركز الثالث، سجل أهداف النصر كل من عادل تعرابت في الدقيقة 9، و ايوري ميدييروس، في الدقيقة 16، وأحمد جشك في الدقيقة 45+4، بينما سجل هدف العين اللاعب كاكو في الدقيقة 67، وبفوزه اليوم يكون النصر حقق الفوز ذهابا واياب على العين بالدوري، وهو الفوز الخامس على التوالي للعميد النصراوي في جميع المسابقات.

دوافع

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكلاهما يسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث لتحقيق تطلعاته فالعين صاحب الأرض والجمهور يأمل في العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الشارقة والمحافظة على حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري خصوصا بعد خروجه من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما يسعى النصر لمتابعة نتائجه الإيجابية رفقة مدربه شرودر، والانتقال خطوة إلى الإمام في الترتيب العام لفرق الدوري.

تقدم مبكر

برغم الأفضلية النسبية للعين من حيث المحاولات الهجومية خلال الدقائق الأولى، إلا أن النصر استفاد من هفوة دفاعية ليكسب ركلة جزاء سجل منها تعرابت هدف التقدم للعميد قبل مضى عشر دقائق من الشوط الأول، ومنح الهدف لاعبو النصر دافعا كبيرا فبدا العميد أفضل حالا وسيطر على مجريات اللعب بفضل انتشار لاعبيه وتمركزهم الجيد وتركيزهم العالي ليضيف ايوري ميدييروس، الهدف الثاني في غفلة من دفاع العين، واستمرت أفضلية العميد الذي أضاف الهدف الثالث بتسديدة صاروخية لأحمد جشك من خارج منطقة الجزاء، ولم تشفع المحاولات الخجولة التي قام بها العين في تقليص الفارق لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

لم يتغير الحال كثيرا في بداية الشوط الثاني إذ واصل النصر فرض أسلوبه على الملعب بينما استمر العين في حالة التوهان دون رد فعل يذكر ، وطالب لاعبو العين بركلة جزاء بحجة اصطدام الكرة بيد مدافع النصر لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو، وسدد لابا كودجو كرة في الشباك الخارجية، وارتكب كاكو أحد أسوأ لاعبي العين في المباراة خطأ في وسط الملعب كاد أن يكلف العين هدفا رابعا، وضغط النصر أكثر لتضيع له أكثر من فرصة ، وأجرى مدرب العين تعديلات بفريقه لتحسين الناحيتين الدفاعية والهجومية، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه.

هدف العين

بحلول الدقيقة 67 قلص العين الفارق عن طريق كاكو الذي استفاد من ارتباك غير مبرر في دفاع النصر وسدد الكرة بينماه لتغالط الحارس وتلج الشباك، وتعددت محاولات العين للتسجيل ولكن دون تركيز لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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