شباب الأهلي يصعد إلى وصافة الدوري بفوز مهم على الجزيرة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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حصد شباب الأهلي، 3 نقاط مهمة بالفوز على ضيفه الجزيرة بنتيجة 3-2، في مباراة الفريقين على ملعب إستاد راشد أمس، ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل لشباب الأهلي مؤنس دبور هدفين في الدقيقتين 5 و30، وإيغور جيسوس في الدقيقة 11، وأحرز للجزيرة خلفان مبارك هدفين في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و82 من ركلة جزاء، ورفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى 37 وصعدوا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 21 نقطة، وظل في المركز الثامن.

وجاء الشوط الأول من جانب واحد لمصلحة شباب الأهلي لعباً ونتيجة، وتمكن من افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة 5، بتسديدة مباشرة من مؤنس دبور، بعد عرضية وصلته من بدر ناصر، وهو يقف وحيداً دون أي رقابة من مدافعي الجزيرة، وأضاف إيغور جيسوس هدفاً ثانياً لشباب الأهلي في الدقيقة 11، بعد تمريرة عرضية من دبور داخل منطقة الجزاء، ثم عاد وسجل دبور هدف ثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 30، وألغاه الحكم، ثم عاد وأحتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأضاع بوجدان فرصة هدف رابع ل"فرسان دبي" في الدقيقة 38، وحول علي خصيف حارس الجزيرة، تسديدة مفاجأة من إيغور جيسوس إلى ركلة ركنية في الدقيقة 40، وعاد خصيف وتصدى لتسديدة يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 41، واستطاع خلفان مبارك، تقليص الفارق بتسجيل هدف للجزيرة من ركلة حرة مباشرة احتسبت لمصلحة اللاعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ومن أول تسديدة حقيقية للجزيرة على مرمى شباب الأهلي طوال الشوط الأول.

وتطور أداء الجزيرة في الشوط الثاني، وأضاع فرصة تسجيل هدف ثانٍ بعد ركلة ركنية مرت من أمام كيبانو في الدقيقة 52، وسدد فيرناندو كرة للجزيرة في الدقيقة 61، وأمسكها حارس شباب الأهلي عادل أبوبكر، والذي أمسك برأسية من خلفان مبارك في الدقيقة 71، وبتسديدة زايد العامري في الدقيقة 72، وتصدى لانفراد زايد العامري، في الدقيقة 77، وحصل الجزيرة على ركلة جزاء وأحرز منها خلفان مبارك هدف ثانٍ لفريقه في الدقيقة 82.

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