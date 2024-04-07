فليتوود يونايتد يُتوج بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الثانية

المصدر: البيان

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تُوج فريق فليتوود يونايتد بطلاً لمسابقة دوري أندية الدرجة الثانية 2023-2024 بعد فوزه على فريق النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الختامية التي جرت أمس على ملعب نادي الحمرية في ختام الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

سجل أهداف فريق فليتوود يونايتد يان استروسكي "66" ومحمد فاروق "81" وبنيامين فيليب "83" فيما سجل هدف فريق النجوم اللاعب محمد زين العابدين "10".

وجمع فريق فليتوود يونايتد 62 نقطة يليه فريق الظاهرة برصيد 57 نقطة .

شهد مراسم التتويج عبيد سالم الشامسي ، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات ، ويحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات

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