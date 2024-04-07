الحصن "الوصيف" يحسم قمة الأسبوع أمام الظفرة والنواخذة يقع في فخ التعادل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حسم دبا الحصن مباراته المهمة أمام الظفرة بعد أن تمكن من تحقيق الفوز عليه بهدف اللاعب رضا حنيوي في الدقيقة 15 ليحافظ الفائز على وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى رافعاً رصيده إلى 51 نقطة، وتراجع الظفرة خامساً برصيد 40 نقطة.

وفي مباراة ثانية وقع دبا الفجيرة الثالث في فخ التعادل أمام ضيفه يونايتد الرابع بنتيجة 2-2، أحرز ثنائية النواخذة بيدرو هنريكي وجاسما، وليونايتد كل من لويس مارسيلو وبابي بكاري، ليكسب دبا نقطة خاسرة رفعت رصيده إلى 46 ويونايتد إلى 40، وأمطر العربي مرمى الجزيرة الحمراء بنتيجة 4-1.

سجل منها اللاعب لادجي مالي هدفان وهدف لكل من إرنست وفييرا واحرز يتيمة الجزيرة الحمراء اللاعب كارلوس داميان ليرفع العربي رصيده إلى 38 نقطة وبقي الخاسر بـ33 نقطة، وتعادل مسافي وضيفه غلف إف سي بهدف لكل فريق أحرز مسافي لافيسا، وعدل للضيوف عبدالله عيسى ليصل مسافي برصيده إلى 37 نقطة وغلف إف سي إلى 23 نقطة.

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