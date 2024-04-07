الوحدة يتخطى بني ياس والبطائح يعمّق جراح خورفكان

المصدر: متابعة: علي شدهان، محمد فضل، محمد صادق

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واصل الوحدة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، وفاز على بني ياس 3 - 1، أمس، باستاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين وعزز الوحدة موقعه في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما توقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة في المركز التاسع.

افتتح هداف العنابي الموسم الحالي، السوري عمر خريبين، التسجيل في الدقيقة 9 من ركلة جزاء وفرض الوحدة سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول، وسط غياب تام لهجوم بني ياس، الذي تألق حارسه، فهد الظنحاني، وتصدى لـ 4 تسديدات خطيرة من جانب لاعبي العنابي.

تعزيز

وعزز الأرجنتيني فاكوندو تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة متقنة من البرازيلي آلان، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين.

تحسن أداء بني ياس الهجومي في الشوط الثاني في ظل تراجع غير مبرر للوحدة، ونجح الألباني تاولانت سيفيري في تقليص النتيجة في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الزاوية الضيقة لمرمى راشد علي، حارس الوحدة.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لمصلحة بني ياس في الدقيقة 82 بعد العودة لتقنية الفيديو وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، تمكن البديل إسماعيل مطر من الحصول على ركلة جزاء، سجل منها عمر خريبين هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة «90+7»، ليرفع خريبين رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين متخطياً التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين الذي يملك في رصيده 12 هدفاً.

ثلاثية

وألحق فريق اتحاد كلباء، الهزيمة بمضيفه حتا بثلاثة أهداف لهدف، سجل ثلاثية «النمور»، اندريس من ركلة جزاء بالدقيقة «2 + 45»، وميشيل بالدقيقة 55، وفيليب بالدقيقة 6، فيما سجل تشارلز هدف «الإعصار» الوحيد بالدقيقة 89.

ورفع اتحاد كلباء، رصيده إلى النقطة 17، فيما تجمد رصيد حتا عند النقطة الخامسة.

وشهدت المباراة مستوى جيداً مالت السيطرة فيها لمصلحة كلباء، رغم محاولات حتا في مجاراة ضيفه المنتشي بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة الكأس على حساب العين.

وأسهمت الهزيمة الثقيلة في تعقيد مهمة حتا في البقاء في دوري المحترفين موسماً آخر، وبات في وضع أكثر من حرج.

تأمين البقاء

وعمق البطائح جراح خورفكان وفاز عليه 3 - 0، وأحرز ثلاثية البطائح كل من الكاميروني اناتول بيرترند والبرازيلي باولو هنريكي «ركلة جزاء» وسيكو بابا في الدقائق 10، 38، 90+2 ليقترب البطائح من تأمين بقائه مع المحترفين للموسم الثالث على التوالي بعد أن وصل برصيده إلى 25 نقطة في وقت لا تزال فيه «النسور» في وضع حرج بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 17 نقطة.

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