انطلاق «السوبر السعودي» في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تستعد فرق الاتحاد والنصر والهلال والوحدة،السعودية لخوض منافسات كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، غداً على ملعبي محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وآل نهيان بنادي الوحدة.

وتختتم الفرق الأربعة تحضيراتها اليوم ، في أبوظبي، ويلعب الاتحاد مع الوحدة باستاد آل نهيان في نصف النهائي، فيما يلعب الهلال مع النصر على استاد محمد بن زايد، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، التي تقام الخميس المقبل بنادي الجزيرة.

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وتعد النسخة الحالية من كأس السوبر السعودي، الرابعة التي تقام خارج السعودية، إذ لعبت 3 نسخ من قبل في العاصمة البريطانية لندن، ولكن ستكون البطولة التي أطلق عليها مسمى كأس الدرعية، هي الأولى التي تقام في دولة عربية.

وانطلقت بطولة السوبر السعودي في العام 2013، بمواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022 - 2023، لتشمل فريقين إضافيين، حيث باتت تضم الفريقين الفائزين والوصيفين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري المحترفين.

وأقيمت أول نسخة للسوبر السعودي خارج المملكة العربية السعودية في العام 2015، واستضافها ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن، وفاز بها الهلال على حساب النصر بهدف دون رد.

وفي نسخة 2016، أقيمت البطولة على ملعب كرافين كوتاج، وتوج بها الأهلي على حساب الهلال بركلات الترجيح 4 - 3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، وعاد ملعب لوفتس روج واستضاف نسخة العام 2018، وتوج بلقبها الهلال بعد فوزه على الاتحاد 2 - 1.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها التفكير في إقامة كأس السوبر السعودي في أبوظبي، إذ كان مقرراً استضافة العاصمة الإماراتية نسخة العام 2017 لكنها ألغيت.

ويتصدر الهلال لائحة أكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس السوبر السعودي، بـ 3 ألقاب، يليه النصر، الذي توج مرتين، ثم لقب واحد لكل من الفتح، الشباب، الأهلي، والاتحاد، بينما يعد الهلال، النصر، والاتحاد، أكثر الفرق حصولاً على وصافة البطولة مرتين، ثم مرة واحدة لكل من التعاون، الفيصلي، والفيحاء.

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