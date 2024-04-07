شباب الأهلي يواجه الجزيرة والعين مع النصر الليلة

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، عدنان الغربي، إيهاب زهدي

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تقام في العاشرة من مساء اليوم، قمتان من العيار الثقيل تخطفان الأنظار، في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يواجه شباب الأهلي ضيفه الجزيرة، باستاد راشد، بينما يستضيف العين نظيره النصر، باستاد هزاع بن زايد.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 35 نقطة، وشباب الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة، والجزيرة المركز الثامن برصيد 21 نقطة، والنصر في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ولم يحقق الفوز في الجولة 17 من الدوري سوى النصر، بتغلبه على ضيفه حتا بهدف دون مقابل، بينما تعادل شباب الأهلي مع مستضيفه الوحدة 3 - 3، والعين مع ضيفه الشارقة 1 - 1، فيما هُزم الجزيرة أمام مستضيفه البطائح 2 - 3، ويسعى كل من «الزعيم» و«فرسان دبي» إلى العودة لطريق الانتصارات للتمسك بأمل المنافسة على اللقب. وفيما ينشد الجزيرة مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة، يتطلع النصر إلى الحفاظ على نغمة الفوز على أمل تحسين ترتيبه الحالي.

على الصعيد التاريخي، في مباريات شباب الأهلي والجزيرة، يتفوق شباب الأهلي بتحقيق 13 انتصاراً، مقابل 10 انتصارات للجزيرة، وتعادل الفريقان في 6 مواجهات، منها المواجهة الأخيرة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من النسخة الحالية لدوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بنتيجة 1-1، وفي المقابل يتفوق العين على النصر بتحقيقه 19 انتصاراً، مقابل التعادل في 3 مباريات، و7 انتصارات لـ «العميد»، منها آخر مواجهة جمعت بينهما في الجولة الخامسة للدوري، عندما فاز النصر بهدف دون مقابل.

دعم

وأكد ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه للقاء الجزيرة، قائلاً: التحضيرات سارت بشكل جيد، رغم ضغط المباريات، ندرك أهمية مواجهة الجزيرة، لأنه فريق كبير، وتعثره مؤخراً لا يعني تراجعه أو ضعفه، وأتوقع أن يقاتل الجزيرة بقوة للحصول على نقاط المباراة، أطالب اللاعبين بأن يكونوا في كامل التركيز للخروج بالنتيجة المطلوبة، كما أن حضور الجماهير والتشجيع بقوة أمر مهم للاعبين، الذين يؤدون بشكل مختلف عندما يجدون الدعم من الجماهير، وفريقنا لم يخسر طوال العام الحالي.

العين × النصر

ويتطلع العين إلى العودة إلى طريق الانتصارات في مباراته أمام النصر لتجديد أمله في المنافسة على اللقب، لاسيما بعد خروجه من السباق في أغلى البطولات بخسارته الأخيرة أمام كلباء، وقبل ذلك خسارته نقطتين بتعادله أمام الشارقة بالدوري، فيما يسعى النصر المنتشي بتأهله لنصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لمتابعة نتائجه القوية والتقدم خطوة في الترتيب، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، حيث لم يذق طعم الخسارة آخر 6 مباريات في مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين.

روح انتصارات

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، مدرب العين أن فريقه في حاجة لتجديد الطاقة، وقال: نشعر بالإحباط بعد الخروج من المنافسة على لقب أغلى البطولات، سنعمل على استعادة روح الانتصارات، والتعامل بعقلية الفوز، من أجل تحقيق هدفنا، وندرك بأن مهمتنا لن تكون سهلة الليلة.

بدوره، أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن فريقه سيحاول مواصلة تقديم عروضه القوية التي ظهر عليها في الأشهر الثلاثة الأخيرة وقال: ستكون الضغوط أكثر على فريق العين الذي حقق الفوز 3 مرات آخر 5 مباريات، ، لكن الأهم التركيز على فريقنا. وأضاف: حظوظنا في الفوز قائمة، خسرنا من العين على ملعبنا، ثم فزنا عليهم على ملعبهم، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتائجنا في الشهر الأخير تعكس مدى تطور الفريق.

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