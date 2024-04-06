كلباء يهزم حتا بالثلاثة في دوري الإمارات للمحترفين

المصدر: دبي-علي شدهان

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ألحق فريق اتحاد كلباء الأول لكرة القدم، الهزيمة بمضيفه حتا بثلاثة أهداف لهدف اليوم السبت ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

سجل ثلاثية "النمور"، اندريس من ركلة جزاء "د2±45"، وميشيل "د55"، وفيليب "د62"، فيما سجل تشارلز هدف "الإعصار" الوحيد "د89".

ورفع اتحاد كلباء، رصيده إلى النقطة 17، فيما تجمد رصيد حتا عند النقطة الخامسة من 17 مباراة.

وشهدت المباراة مستوى جيدا مالت السيطرة فيها لمصلحة كلباء، رغم محاولات حتا في مجاراة ضيفه المنتشي بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة الكأس على حساب العين.

واسهمت الهزيمة الثقيلة في تعقيد مهمة حتا في البقاء في دوري المحترفين موسما آخر، وبات في وضع أكثر من حرج، خصوصا وأن كلباء هو الأقرب من حيث رصيد النقاط إلى حتا.

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