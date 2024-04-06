الوحدة يتخطى بني ياس بثلاثية..وخريبين يخطف صدارة الهدافين من لابا كودجو

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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واصل الوحدة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، وفاز على بني ياس 3-1، مساء السبت، على أرضية ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين.

وعزز الوحدة بالفوز موقعه في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما توقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة في المركز التاسع.

افتتح هداف العنابي الموسم الحالي، السوري عمر خريبين، التسجيل في الدقيقة 9 من ركلة جزاء.

وفرض الوحدة سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول، وسط غياب تام لهجوم بني ياس، الذي تألق حارسه، فهد الظنحاني، وتصدى لـ 4 تسديدات خطيرة من جانب لاعبي العنابي.

وعزز الأرجنتيني فاكوندو تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد تمريرة متقنة من البرازيلي آلان، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين.

تحسن أداء بني ياس الهجومي في الشوط الثاني في ظل تراجع غير مبرر للوحدة، ونجح الألباني تاولانت سيفيري في تقليص النتيجة في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الزاوية الضيفة لمرمى راشد علي، حارس الوحدة.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لمصلحة بني ياس في الدقيقة 82 بعد العودة لتقنية الفيديو.

حاول بني ياس تعديل النتيجة، في الدقائق الأخيرة، وسنحت له أكثر من فرصة خطرة، لكن لم يكتب لمحاولاته النجاح.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، تمكن البديل إسماعيل مطر من الحصول على ركلة جزاء، سجل منها عمر خريبين هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 90+7، ليرفع خريبين رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين متخطياً التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين الذي يملك في رصيده 12 هدفاً.

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