البطائح يعمق جراح خورفكان بثلاثية نظيفة ويقترب من تأمين بقائه في المحترفين

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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عمق البطائح جراح خورفكان وحقق الفوز عليه في عقر الدار بنتيجة 3-0 ، في افتتاحية مواجهات الأسبوع 18 من دوري ادنوك للمحترفين ، واحرز ثلاثية البطائح كل من الكاميروني اناتول بيرترند والبرازيلي باولو هنريكي " ركلة جزاء " وسيكو بابا في الدقائق 10 ، 38 ، 90+2 ليقترب البطائح من تأمين بقائه في دوري ادنوك للمحترفين للموسم الثالث على التوالي بعد أن وصل برصيده الى 25 نقطة متقدماً للمركز السادس ليتساوى مع النصر في وقت لاتزال فيه وضعية النسور حرجة بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز 11 .

وعن مجريات اللقاء لم ينتظر البطائح اكثر من 10 دقائق لينجح مهاجمه الكاميروني اناتول بيرترند في قص شريط الأهداف مستفيداً من عرضية زميله محمد راشد خلف المدافعين ليتقدم اناتول ويسجل الهدف الأول للفريق الضيف ، وكاد البرازيلي أنطونيو جونينهو ان يدرك التعادل سريعاً من التسديدة الصاوخية التي علت مرمى حارس مرمى البطائح درويش حبيب بقليل .

و ضغط البطائح بقوة من اجل تسجيل هدف ثانِ قبل التحول للاستراحة مع اعتماد خورفكان على المرتدات التي لم تخلو من خطورة ، وبحلول الدقيقة 37 يقع مدافع خورفكان مسعود سليمان في المحظور ويرتكب مخالفة داخل منطقة الجزاء ضد اللاعب اناتول لم يتوانى حكم اللقاء بدر بوجمهور من احتسابها ركلة جزاء مع مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من استحقاق مدافع الخور لبطاقة حمراء منعدمها لكن حكام الفار اعتمدوا ضربة الجزاء دون اعتماد البطاقة الحمراء ليتقدم باولو هنريكي لركلة الجزاء محرزاً هدف البطائح الثاني في الدقيقة 38 ، وقبيل نهاية الشوط الأول اطلق لورانسي مهاجم خورفكان كرة قوية لم تجد الا عارضة البطائح التي صدت الكرة ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني أضاف البطائح الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل سيكو بابا نجح في تسجيل هدف فريقه الثالث من مجهود فردي رائع لتنتهي المباراة بفوز البطائح بنتيجة 3-0 .

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