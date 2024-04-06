العروبة يحسم مواجهة الديربي أمام الفجيرة و9 نقاط تضعه مع المحترفين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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بات العروبة على بعد 9 نقاط فقط من الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حسم المتصدر مباراة الديربي المهمة أمام جاره الفجيرة بهدف اللاعب داميلاري أديجون في الدقيقة 75، ليرفع العروبة رصيده إلى 64 نقطة مغرداً وحيداً في الصدارة، فيما تجمَّد رصيد الفجيرة عند 39 نقطة، ليبتعد عن صراع الصعود لدوري الكبار.

وعمَّق التعاون جراح جاره الرمس بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1، وأحرز للتعاون كل من حسام لطفي (هدفان)، وهدف لكل من مطر بدجي وأوليفيرا، فيما أحرز يتيمة الرمس البرازيلي لوكاس سيلفا، ليصل التعاون برصيده إلى 36 نقطة، وبقي الخاسر في مركزه الأخير بعشر نقاط، وتمكَّن الذيد من استعادة النغمة وتحقيق الفوز على ضيفه سيتي بنتيجة 2-1، وأحرز هدفي الذيد أحمد العفاد، وسجَّل يتيمة سيتي لاعب الذيد محمد الحمادي بالخطأ في مرمى فريقه، وطرد حكم اللقاء لاعب سيتي ماركوس، ليصل الفائز برصيده إلى 30 نقطة، وتجمَّد سيتي عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وانتهى لقاء مصفوت وغلف يونايتد على أثر التعادل السلبي، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيده إلى 25، وغلف يونايتد إلى 23 نقطة.

وتقام، اليوم، 4 مباريات مهمة تجمع دبا الحصن وصيف المسابقة برصيد 48 نقطة بضيفه الظفرة صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ويلتقي دبا الفجيرة الثالث برصيد 45 نقطة بضيفه يونايتد الخامس 39 نقطة، ويستضيف العربي فريق الجزيرة الحمراء، ويلعب مسافي ضد غلف إف سي.

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